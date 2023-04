「楽しいことをしていたら、こうなりました」海外にも挑戦 “新しい学校のリーダーズ”というジャンル

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月27日(木)の放送は、“個性と自由ではみ出す”4人組ダンスヴォーカルユニット・新しい学校のリーダーズがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)との、海外活動への思いや4人の仲の良さがわかるトークを紹介します。【新しい学校のリーダーズ:2015年結成。全曲メンバーによる振り付けで構成されたダンスと耳に残る楽曲が個性的だと話題になり、2021年にアジアのカルチャーを世界に発信するレーベル・88risingより世界デビュー。2022年にはアメリカで単独公演、マニラ、ジャカルタでも公演を開催。現在のSNSの全フォロワー数は1千万人にのぼり、4月12日リリースのEP『一時帰国』に収録されている「オトナブルー」のTikTok関連動画の再生数は、4億回を超えています】こもり校長:新しい学校のリーダーズは、アイドルなんですか?MIZYU:ジャンルはあまり考えてなくて、踊ったり歌ったり表現することを重視して……新しい学校リーダーズというジャンルだと思っています。こもり校長:その感じがすごくします。ジャンルに縛るのがナンセンスなのかなと思いつつも、この4人にしかできない感じが1コのジャンルなのかなと思います。SUZUKA:誰かと同じことをやってもつまらないしなぁ。MIZYU:楽しいことをしていたら、こうなりました(笑)。こもり校長:めっちゃいいよね!COCO教頭:理想的なやり方ですね。MIZYU:4人が楽しくて盛り上がるポイントを探していたら、こうなっていっちゃった……みたいな。KANON:そうだね。こもり校長:2021年に世界デビューをされていますけど、海外には……戦っているのか楽しんでいるのか、どういう気持ちで行っているんですか?KANON:戦いに行っている感じはありますけどね。MIZYU:私たちってセーラー服ですし、見た目もめちゃくちゃメイドインジャパンな感じでやっているんです。日本由来の、自然由来の……。全員:(笑)。COCO教頭:オーガニックの……!?MIZYU:ボケたみたいになっちゃった!?KANON:真面目に言ってたの? 私も笑っちゃったよ(笑)。MIZYU:日本由来の私たちなので……(笑)、日本文化も一緒に持って行っているような気持ちなんです。私たち4人のことも見てほしいし、「こんな4人だよ!」と戦う気持ちもあるけど、「日本ってこんなにおもしろいよ!」というアプローチもあって。SUZUKA:私たちはレペゼンしとるから……。MIZYU:レペゼンジャパン!SUZUKA:(日本を代表しているという)責任感は勝手に持たせてもらいながら、世界で戦っとるという感じですね。KANON:でも、常に楽しくやっていますよ。めっちゃ楽しいです!こもり校長:そこが共存しているのがいいですね。MIZYU:海外……アメリカとかに行って、日本を愛してくださるみなさんを見るので、もっと誇らしくなるな、という感覚があります。こもり校長:国内外問わず、ずっとメンバーと一緒にいるわけじゃないですか。プライベートは一緒にいるんですか?RIN:リハ終わりとかに「ごはん行く?」とか、歩いていて「この服屋さん、一緒に入る?」とかは全然あります。KANON:よくあるね。MIZYU:だけど、約束しなくても毎日会うので、逆に約束する暇がなくて(笑)。帰り道とかになっちゃう、っていう。KANON:でも、「今度、4人で旅行に行きたいね」とは言ってるよね?RIN:言ったね。COCO教頭:どんな所に行きたいんですか?MIZYU:温泉とか?KANON:癒しに……。SUZUKA:旅館で、みんなで乾杯したいよな。KANON:したいね!COCO教頭:鬼渋い……(笑)。SUZUKA:KANONは、キャンパイするとヤバいことになるんで。こもり校長:どうヤバいんですか?KANON:いやいや、幸せすぎて泣くぐらいです(笑)。こもり校長:俺も同じです。最初のころ、「みんながいるだけで嬉しい……!」ってガン泣きしてました(笑)。KANON:一緒! 私だ(笑)。こもり校長:じゃあ、みんなでごはんとかはよく行くんですか?MIZYU:よく行きます! ずっとしゃべっていますね(笑)。COCO教頭:仲がいいのがいちばんですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/