メイジー・ピーターズ、新アルバム『ザ・グッド・ウィッチ』国内盤CD発売決定

イギリス出身のシンガーソングライター、メイジー・ピーターズが、新アルバム『ザ・グッド・ウィッチ』の国内盤CDを2023年6月16日(金)に発売することが決定した。

エド・シーランが主宰するレーベル ”Gingerbread Man Records”に所属するメイジー・ピーターズ。新アルバム『ザ・グッド・ウィッチ』には先日リリースされた「ボディ・ベター」、そして本日配信がスタートした新曲「ロスト・ザ・ブレイクアップ」も含まれており、国内盤CDにはボーナス・トラックとして「ボディ・ベター (アコースティック)」を加えた全16曲が収録される。

【動画を観る】日本を舞台にしたMV

今作はロンドン、サフォーク、ストックホルム、ベルゲン、そしてロスアンゼルスで制作が行われ、Oscar Görres(Taylor Swift, Troye Sivan)、Two Inch Punch(Sam Smith, Jessie Ware)、Matias Tellez(girl in red)、Brad Ellis(Jorja Smith, Little Mix)、Joe Rubel(Ed Sheeran, Tom Grennan)、Elvira Anderfjärd(Tove Lo, Katy Perry)といった豪華なプロデューサーが関わっている。

先月には初の単独来日公演を成功に収め、SUMMER SONIC 2023で再び日本に戻ってくることが決定している。

<リリース情報>

メイジー・ピーターズ

『ザ・グッド・ウィッチ』

リリース:2023年6月16(金)

WPCR-18608 2860円(税込)

予約:https://maisiepetersjp.lnk.to/thegoodwitch

※国内盤CDの特典については近日公開予定

=収録曲=

1. The Good Witch

2. Coming Of Age

3. Watch

4. Body Better

5. Want You Back

6. The Band And I

7. Youre Just A Boy (And Im Kinda The Man)

8. Lost The Breakup

9. Wendy

10. Run

11. Two Weeks Ago

12. BSC

13. Therapy

14. There It Goes

15. History Of Man

16. Body Better (Acoustic)※国内盤CDのボーナス・トラック

オフィシャルサイト:https://www.maisiepeters.co.uk/bodybetter