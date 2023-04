TOMORROW X TOGETHERの日本2ndアルバム「SWEET」が7月5日にリリースされる。

現在日本ツアーの真っ只中で、今週末には愛知・ポートメッセなごや第1展示館(名古屋市国際展示場)でのファイナル公演を控えるTOMORROW X TOGETHER。アルバムには「0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」「Magic」「Ito」「MOA Diary(Dubaddu Wari Wari)[Japanese Ver.]」などの既発曲や5thミニアルバム「The Name Chapter: TEMPTATION」のリードトラック「Sugar Rush Ride」の日本語バージョン、そして日本オリジナル曲を含む全12曲の収録が予定されている。

本作のリリースに際して、発売日である7月5日に都内でショーケースイベントが開催されることも決定。このイベントには「SWEET」の予約購入者を対象とした抽選で選ばれた人が参加できる。対象商品や応募期間などの詳細はオフィシャルサイトにて確認を。

TOMORROW X TOGETHER「SWEET」発売記念ショーケース

2023年7月5日(水)東京都内某所

TOMORROW X TOGETHER「SWEET」収録内容

CD

・Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]

・0X1=LOVESONG(I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]

・Ito

・君じゃない誰かの愛し方(Ring)

・Magic

・Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]

・ひとりの夜(Hitori no Yoru)

・MOA Diary(Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.]

ほか全12曲収録予定

初回限定盤DVD

・Sugar Rush Ride [Japanese Ver.] Music Video & Making of Music Video

・Making of Jacket Photos