7月1、2日に京都・京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージで開催される10-FEET主催フェス「京都大作戦2023」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回アナウンスされたのは2日の源氏ノ舞台に出演するACIDMAN、ORANGE RANGEと、各日の牛若ノ舞台に出演する計14組のアーティスト。また、すでに発表済みのアーティストの出演日割りもアナウンスされた。1日の源氏ノ舞台は先日The Birthdayが出演をキャンセルしており、これに代わる残る1組のアーティストのみ後日発表となる。

オフィシャルサイトでは5月7日までチケットの第2次先行予約を受付中。

京都大作戦2023 ～今年は可能な限り全フェスに参加してくだ祭！～

2023年7月1日（土）京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

＜出演者＞

源氏ノ舞台

クリープハイプ / Ken Yokoyama / dustbox / 10-FEET / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / ROTTENGRAFFTY / and more



牛若ノ舞台

ANARCHY / Wienners / かずき山盛り / KUZIRA / 東狂アルゴリズム / バックドロップシンデレラ / FOMARE



2023年7月2日（日）京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

＜出演者＞

源氏ノ舞台

ACIDMAN / ORANGE RANGE / go!go!vanillas / coldrain / 10-FEET / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / WANIMA



牛若ノ舞台

a crowd of rebellion / ammo / ENTH / おとぼけビ～バ～ / w.o.d. / NUBO / Hakubi