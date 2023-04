「113」はSCANDALに関係ある運命の数字…!? 数字をめぐって判明した数々の事実にSCANDALメンバーも困惑？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月24日(月)の配信では、SCANDALに関係する(?)という謎の数字「113」について、メンバーたちが掘り下げていきました。HARUNA:さて、今回の「SCANDAL Catch up」は、「113」という数字に注目していきたいと思います。これはまさに運命の数字と言っても過言ではありません。「113」という数字に出会ってしまった私たち、それは運命に導かれたと言えるのではないでしょうか……。RINA:……なになに? 都市伝説的な? どういうこと?TOMOMI:「113」に、そんな思い入れなんかないですよ……。MAMI:「113」……なんかある?TOMOMI:何か思い出すこと、ないですか?一同:ない。唐突に「113」という数字を出され、困惑するメンバーたち。スタッフから「まさに『113』はSCANDALの数字だと思ったんです」と切り出されても、納得がいかないようで……。RINA:(113が)SCANDALの数字なの?MAMI:なんで?TOMOMI:スキャンダルの数字は、「821」(バンド結成日の8月21日に由来)なんだけど……。HARUNA:そうね……。とにかく「113」は、SCANDALに通じる数字ということで、「113」にまつわるいくつかのエピソードや事実をご紹介します。TOMOMI:……えっ?RINA:愛知出身の2人は知ってた?MAMI:知らないけど、熱田神宮は知ってるよ。HARUNA:熱田神宮は大好き。「これとSCANDALはどうつながってるのか?」というTOMOMIの質問に、番組でもたびたび名古屋がテーマに挙がるためSCANDALにゆかりがある……と返したスタッフ。一応の関連性はあるようです。MAMI:すみません、創祀が113年なんだね。HARUNA:はい、これは知らないです。続いていきます……。TOMOMI:えーっと、CHARAさんは好きですよ?HARUNA:「11月3日」のほうは、両方「ものまね」の方じゃない?TOMOMI:ほんとだね。でも、SCANDALと関係はないような……。スタッフ:ものまね界を代表する2人が同じ誕生日なんてすごくないですか?HARUNA:すごくない?RINA:うん、すごいね、たしかに。TOMOMI:すごい。MAMI:でも、SCANDALとは関係なくない?HARUNA:これがガールズバンド日本代表のSCANDALと通ずるものがあると……。RINA:なるほど……。TOMOMI:いや、ずっと無理があるよね……。RINA:遠いなあ……。「ギネスを目指しているSCANDALと同じですよ」というスタッフのフォローがありましたが、どこか無理のある共通点(?)の数々に、困惑しっぱなしのSCANDALでした。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056