『ノー・ウェイ・ホーム』のスパイダーマンがベアブリックに！

映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』に登場したスパイダーマンのインテグレーテッドスーツがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。100%&400%、1000%の2アイテム3サイズでの展開となる。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』は2021年の映画。MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)に属する物語だ。クモの能力を身につけた高校生(劇中で卒業)、ピーター・パーカーことスパイダーマンの奮闘を描く。別世界=別シリーズの映画作品に登場した2人のスパイダーマンが登場、3人の「スパイダーマンズ」が活躍したことでも話題となった。

インテグレーテッドスーツは『ノー・ウェイ・ホーム』中盤から最終戦で使用されたスーツだ。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) 2023 MARVEL (C) 2023 CPII

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SPIDER-MAN INTEGRATED SUIT 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)

2023年4月発売予定

映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』に登場したスパイダーマンのインテグレーテッドスーツをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及び直営オンラインストア各店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

メディコム・トイではスパイダーマン以外にも様々なキャラクターや作品、アーティスト、企業などとコラボしたベアブリックを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MARCIE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年11月発売・発送予定

スヌーピーでおなじみのコミック『ピーナッツ』から、眼鏡の少女マーシーがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年4月24日(月)00:00~2023年5月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

DreamWorks Kung Fu Panda (C) DWA LLC.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Kung Fu Panda 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年11月発売・発送予定

2008年の3DCGアニメ映画『カンフー・パンダ』の主人公ポーがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年4月24日(月)00:00~2023年5月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

( C) ANA (C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

<ANAオリジナル> BE@RBRICK for ANA CAPTAIN ポコちゃん & CA10代目 ペコちゃん 100% & 400% 4体セット

発売元:メディコム・トイ

3万3000円(税込)

2023年5月発売予定

ANA(全日本空輸=全日空)と不二家のコラボベアブリック。機長の制服を着たポコちゃん(左2点)と10代目キャビンアテンダントの制服を着たペコちゃん(右2点)、計4点のセット。

ANAショッピング A-style(www.astyle.jp)にて2023年々4月26日より抽選販売申込み受付開始。また不二家公式ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(C) ANA (C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

<ANAオリジナル> BE@RBRICK for ANA CAPTAIN ポコちゃん & CA10代目 ペコちゃん 1000% 2体セット

発売元:メディコム・トイ

16万2800円(税込)

2023年5月発売予定

ANAと不二家のコラボベアブリック、こちらは1000%の2体セット。

ANAショッピング A-style(www.astyle.jp)にて2023年々4月26日より抽選販売申込み受付開始。また不二家公式ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(C)コアミックス (C)ボノロンといっしょ。2007

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ボノロン 100%(左)、400%(右)

セブンマイルでの交換

2023年5月応募 (交換) 開始予定

全国のセブン-イレブン店舗で配布中の『ポラメル』に掲載されている絵物語『森の戦士ボノロン』(原作:北原星望、作画:永山ゴウ作画、プロデュース:原哲夫)の主人公ボノロンがベアブリックになった。

入手するには、セブン&アイグループ各社や提携企業での買い物や食事などで貯まるセブンマイルとの交換(応募)が必要となる。応募方法など詳しい情報はセブンマイルプログラムにて2023年5月3日(水)から掲載開始。セブンマイルの利用には会員登録(無料)が必要。数量限定、なくなり次第終了。

(問)セブンマイルプログラム(www.7mp.omni7.jp/#/article/common/CMD_20191202_002)

TM & (C) 2023 TCFC

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Care Bears(TM) Togetherness Bear(TM) 100% & 400%

BE@RBRICK Care Bears(TM) Rainbow Heart Bear(TM) 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万9800円(左2点)、1万3200円(右2点)(共に税込)

2023年11月発売・発送予定

人気キャラクター「ケアベア(TM)」のトゥゲザーネスベア(TM)とレインボーハートベア(TM)がベアブリックになって登場。価格が異なるのでご注意を。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年4月24日(月)00:00~2023年5月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。。

STRANGER THINGS (TM)/(C) Netflix. Used with permission.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Stranger Things Hellfire Club 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万5400円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)

2023年11月発売・発送予定

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』に登場するヘルファイアクラブをモチーフにしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年4月24日(月)00:00~2023年5月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) KRAFTON, lnc. ALL RIGHTS RESERVED.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK PUBG MOBILE Air Drop(補給物資) 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

3万3000円(左)、12万6500円(右)(共に税込)

2023年4月事前予約開始

人気ゲーム『PUBG MOBILE』に登場する補給物資がモチーフのベアブリック。ボディ内部の煙パーツがLEDでマルチカラーにライトアップされる。

PUBG MOBILEで大好評開催中のBE@RBRICKイベントに参加すると、PUBG MOBILEスペシャルBE@RBRICKの先行購入権利が当たる。詳細はhttps://pubgmobile.jpでご確認を。

事前予約可能な数量には上限があり、予定数に到達し次第イベントは終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST BE@RBRICK B@BY LEOPARD Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左)6万3800円(右)(共に税込)

2023年5月発売予定

Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)

胴体にビーズが入ったベアブリックの新色。レパード=ヒョウ柄だ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(C) MAMES

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK FLOR@ SILVER 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万9800円(左)、10万7800円(右)(税込)

2023年5月発売予定

アーティストMAMES(マメズ)による「FLOR@」シリーズの新作。クリアーのボディ内部にアーティフィシャルフラワーが組み込まれている。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売予定。なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Nujabes 「metaphorical music」 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万8200円(税込)

2023年5月発売予定

音楽プロデューサーNujabes(ヌジャベス)初のソロアルバム「metaphorical music」のジャケットをモチーフにしたベアブリック。

YEN TOWN MARKET ストア(yentownmarket.com)及びメディコム・トイ直営店舗&オンラインストア各店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BRITTO(TM) ROMERO BRITTO(TM)

(C) Britto Central, Inc. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Romero Britto 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(税込)

2023年11月発売・発送予定

ポップアートシーンを代表するアーティスト、ロメロ・ブリットの鮮やかな色彩と大胆なパターンでの世界観を再現したベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年4月24日(月)00:00~2023年5月10日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

CRYSTAL DECORATE mastermind JAPAN BE@RBRICK 400% BLACK & GOLD Ver.

発売元:メディコム・トイ

110万円(税込)

2023年4月発売予定

ファッションブランドmastermind JAPAN(マスターマインド・ジャパン)のベアブリックがクリスタルデコレートバージョンで登場。LIGHTS STYLE社がクリスタルガラスを1品ずつ手作業でデコレーションした究極の一品。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売予定。なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos × BADMOOD 1000%

発売元:メディコム・トイ

7万5800円(税込)

2023年5月発売予定

スニーカーショップatmos(アトモス)とアニメ『badmood』を軸にマルチプルに展開するブランドBADMOOD(バッドムード)のコラボベアブリック。胴体にビーズ入り。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗及びオンラインストアにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)atmos Shinjuku:03-6457-8755

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GOD SELECTION XXX 10th Anniversary 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(税込)

2023年5月発売予定

ファッションブランドGOD SELECTION XXX(ゴッドセレクショントリプルエックス)10周年記念カラーモデルのベアブリック。

GOD SELECTION XXX直営店舗及び正規取扱い店舗、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)GOD SELECTION XXX HP:god-selection-xxx.com

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BOTANIZE 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2023年5月発売予定

塊根植物専門店BOTANIZE(ボタナイズ)のベアブリック。全身にユーフォルビア オベサの写真をプリント、背中にはBOTANIZEのロゴが記されている。

BOTANIZE直営店舗 & ONLINE STORE(botanize.jp)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

メディコム・トイではBOTANIZEとコラボして、実在の植物のソフビフィギュア「VCD Pachypodium Gracilius(パキポディウム・グラキリス)」「VCD Euphorbia obesa(ユーフォルビア・オベサ)」(※オベサは2023年4月発売予定)をリリースしている。植物ファンの方はこちらもチェックしてみていただきたい。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。