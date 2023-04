車田正美原作による実写映画「聖闘士星矢 The Beginning」より、新田真剣佑演じる星矢と鳳凰星座のネロのバトルシーンが公開された。

映像は距離をとり互いに相対する星矢とネロの姿からスタート。2人が駆け出し一気に距離を詰めると、小宇宙(コスモ)を駆使したスピーディでアクロバティックな接近戦が展開される。冷酷で圧倒的な戦闘力を誇るネロと、自身の内なる力を目醒めさせ、小宇宙を燃やして拳を繰り出す星矢の戦いが約45秒にわたって収められた。「聖闘士星矢 The Beginning」は本日4月28日に全国公開。

「聖闘士星矢 The Beginning」

2023年4月28日(金)全国公開



監督:トメック・バギンスキー

脚本:ジョシュ・キャンベル、マシュー・ストゥーケン、キール・マーレイ

原作:車田正美「聖闘士星矢」

製作:東映アニメーション

日本配給:東映



キャスト:新田真剣佑、ファムケ・ヤンセン、マディソン・アイズマン、ディエゴ・ティノコ、マーク・ダカスコス、ニック・スタール、ショーン・ビーン

(c)2023 TOEI ANIMATION CO., Ltd. All Rights Reserved