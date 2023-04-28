東京・中野サンプラザで4月29日に開催される「春のヘッドフォン祭 2023」。この中で、オーディオ・ビジュアルライター 野村ケンジ氏主催のイベント「ノムケンLab! in HPFES」が実施される。会場は6F・チャペルで、入退場自由。別途、ヘッドフォン祭への事前登録(4月28日18時まで)が必要だ。
今回はHIFIMAN新製品発表会のほか、トミタ栞氏や安月名莉子氏のトーク&ミニライブを開催。ほかにも、野村ケンジ氏がメインパーソナリティとして出演しているラジオ番組「みケらじ!」(レインボータウンFM)の公開録音や、クラウドファンディングのCAMPFIREで展開しているコミュニティサイト「オトモノ」公開開発会議など、多彩なプログラムをそろえた。12時〜18時30分まで開催し、80人入場可能だ(立ち見含めて最大100人)。
また、会場では初披露となるHIFIMANの新製品をはじめ、各テーマで紹介する楽曲をさまざまなポータブルオーディオ製品で実際に試聴できるブースも用意。トークイベントとリンクした試聴展示を行う。
タイムスケジュール
- 12時～12時45分：「HIFIMAN新製品発表会」
ゲスト：岩井喬、高橋敦 進行：野村ケンジ
- 13時～13時30分：「CAMPFIRE コミュニティサイト『オトモノ』開発会議」
進行：ANDY
- 13時45分～14時15分：「レインボータウンFM『みケらじ!』公開録音」
ゲスト：我妻美月、森木玲奈 進行：野村ケンジ
- 16時～16時40分：「トミタ栞 トーク＆ミニライブ supported by iFi Audio」
ゲスト：トミタ栞、野村ケンジ 進行：工藤寛顕
- 17時40分～18時20分：「安月名莉子 トーク＆アコースティックミニライブ supported by CHIKYU-SEKAI」
ゲスト：安月名莉子 進行：工藤寛顕
試聴展示(イベント協力)ブランド
- HIFIMAN：「AUDIVINA」(発売予定製品)、「EF600」(同) ほか
- iFi Audio：「UNO」、Zenシリーズほか
- 水月雨：「KATO」ほか
- オトモノ：クラウドファンディング中の有線イヤホン2製品、開発中の新製品など