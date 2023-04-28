東京・中野サンプラザで4月29日に開催される「春のヘッドフォン祭 2023」。この中で、オーディオ・ビジュアルライター 野村ケンジ氏主催のイベント「ノムケンLab! in HPFES」が実施される。会場は6F・チャペルで、入退場自由。別途、ヘッドフォン祭への事前登録(4月28日18時まで)が必要だ。

オーディオビジュアルライターの野村ケンジ氏。主催する「ノムケンLab! in HPFES」は4月29日開催

今回はHIFIMAN新製品発表会のほか、トミタ栞氏や安月名莉子氏のトーク&ミニライブを開催。ほかにも、野村ケンジ氏がメインパーソナリティとして出演しているラジオ番組「みケらじ!」(レインボータウンFM)の公開録音や、クラウドファンディングのCAMPFIREで展開しているコミュニティサイト「オトモノ」公開開発会議など、多彩なプログラムをそろえた。12時〜18時30分まで開催し、80人入場可能だ(立ち見含めて最大100人)。

また、会場では初披露となるHIFIMANの新製品をはじめ、各テーマで紹介する楽曲をさまざまなポータブルオーディオ製品で実際に試聴できるブースも用意。トークイベントとリンクした試聴展示を行う。

タイムスケジュール

12時～12時45分：「HIFIMAN新製品発表会」

ゲスト：岩井喬、高橋敦 進行：野村ケンジ

オーディオ評論家の岩井喬氏

オーディオ評論家の高橋敦氏

13時～13時30分：「CAMPFIRE コミュニティサイト『オトモノ』開発会議」

進行：ANDY

進行：ANDY 13時45分～14時15分：「レインボータウンFM『みケらじ!』公開録音」

ゲスト：我妻美月、森木玲奈 進行：野村ケンジ

森木玲奈氏

16時～16時40分：「トミタ栞 トーク＆ミニライブ supported by iFi Audio」

ゲスト：トミタ栞、野村ケンジ 進行：工藤寛顕

ゲスト：トミタ栞、野村ケンジ 進行：工藤寛顕 17時40分～18時20分：「安月名莉子 トーク＆アコースティックミニライブ supported by CHIKYU-SEKAI」

ゲスト：安月名莉子 進行：工藤寛顕

トミタ栞氏

安月名莉子氏

試聴展示(イベント協力)ブランド