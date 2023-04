景井ひな BLACKPINK来日公演で涙「7年間もずっと好きでい続けているんだな」

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。4月24日(月)の放送では、以前からファンだと話しているBLACKPINKの来日公演の感想を伝える場面がありました。景井:今月、BLACKPINKの来日公演に行ってきました!セトリとかはネタバレが気になる方がいると思うので詳しくは話しませんけど、とにかく最高でした! あのね、泣きました……! 最初から泣いた。私だけなのかな……?もう声出しがOKなんですよ。ライブって、(最初に)出てきたときが1番盛り上がって「キャー!」ってなるんだけど、私は本当に声が出せないんです。最初は「はぁぁぁ……!」って、声を飲み込んじゃう。で、ひたすら1点を見つめる……それで涙が出てくる。でも、涙で視界が見えなくなっちゃうから、我慢するみたいな(笑)。それで、ひたすらBLACKPINKの姫たちを見てる感じなんですけど……これってあるあるなんですかね? 私は好きすぎてそうなっちゃうんですよ。好きすぎて声を出して盛り上げるって人もいるんですけど、どっちが多いんだろう?BLACKPINKも活動してきて7年目ということで……ライブで「7年経ったね」みたいな軽いトークがあったんです。そのときに、「私は7年間も同じ人をずっと好きでい続けているんだな」って再認識しました。「こんなに1つのことを好きでいれるんだ!」っていう自分にびっくりしました。BLACKPINKって、いままで当たり前にずっと好きな人たちだったから、いろいろと考えさせられるライブでした。とりあえず、泣くのでハンカチは絶対持って行ったほうがいいと思います。本当に姫たちが仲良すぎたので、これからも一生仲良しでいてほしいっていう、いちBLINK(ファン)からのメッセージが届くといいな~、と思いつつ……本当に一生仲良しでいてください! お願いします! 泣きました……本当にありがとうございました!大阪公演に行く方はガンガン声出してもらって、たくさん姫たちを応援してもらいたいです!BLACKPINKのワールドツアー、日本公演『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN』の東京公演は、4月8日(土)、9日(日)に東京ドームで開催。大阪公演は、6月3日(土)、4日(日)に、京セラドーム大阪で開催予定です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/