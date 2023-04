「松隈ケンタさんがBiSHに書いてくれた最後の曲」アイナ・ジ・エンドがおすすめ楽曲『innocent arrogance』紹介

BiSHのアイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。4月25日(火)の放送では、『アイナLOCK! プレイリスト』と題してリスナーにおすすめしたい曲を3曲紹介しました。そのなかの1曲、BiSH「innocent arrogance」のコメントを紹介します。BiSH「innocent arrogance」はテレビアニメ『天国大魔境』のオープニングテーマで、4月2日に配信リリースされています。アイナ:この曲は、松隈ケンタさんがBiSHに書いてくれた最後の曲になるのかな? 「Bye-Bye Show」(3月22日リリース)という最後に出したシングルよりも、前にレコーディングが終わっていて……私やっぱね、松隈さんとのレコーディングが1番好きだなって思います。なんでかっていうとね、やっぱ楽しい! あと、福岡弁でいっぱい言ってくれるんよ。「アイナ! 今のは“ロック”やけんね! 今欲しいのは“パンク”やんの!」みたいな。福岡弁真似できないんやけど(笑)。全然馴染みなかったはずの福岡弁・博多弁が、お父さんがしゃべってるぐらい馴染みのいい方言になったのは、松隈さんのおかげだったなって。私は、松隈さんのレコーディングが好きですわ!この曲は、みんなでレコーディングする前に、1回1人でキーチェックって言って歌わせてもらったんです。『天国大魔境』っていうアニメに送ったりするために歌ったりしたんやけど。そのときの松隈さんの熱意がすごかったなって。松隈さんは、自分の曲に対するエネルギー、愛の込め方が尋常じゃない。それをみんな感じるから、歌に命が宿るんだと思う。あんなプロデューサーは他にいないです。私はBiSHで、松隈ケンタさんにたくさん曲を書いてもらって本当によかった。出会えてよかった、大好きです!最後におすすめポイントね! 何度も聴いてほしいので、紹介したいと思うんですけど……聴き方によったら、全然歌詞の印象が変わると思う! 例えば、朝に聴いたときはすごい悲しい曲やったのに、夜に聴いたら「なんか、ポジティブな曲に聴こえるな」みたいな。この曲の魅力は、聴き手に想像の空白を持たせてくれるとこです。なので、朝昼晩いつでも聴いてほしい曲となっております。このほかには、フィービー・ブリジャーズの「Smoke Signals」と、BUMP OF CHICKENの「ベンチとコーヒー」を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/