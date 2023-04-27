チャリティ撮影会スケジュール情報（2023年5月版）

【2023年4月】
★水戸友好団体 チャリティ撮影会
日時：4月30日（日）11時〜17時
※入場は9時から、完全撤退は19時
場所：茨城県日立市久慈大橋下【Googleマップ】
【2023年5月】
★茨城アートトラック連盟 チャリティ撮影会
日時：5月3日（水・祝）11時〜ナイトシーン
場所：千葉県印旛郡栄町
利根川河川敷【Googleマップ】
★浪花会 発足50周年チャリティ撮影会
日時：5月3日（水・祝）12時〜ナイトシーン
場所：福井県三方郡美浜町竹波83
水晶浜駐車場【Googleマップ】
★龍桜船団 チャリティ撮影会
日時：5月3日（水・祝）12時〜ナイトシーン
※20時完全撤退
場所：鹿児島県伊佐市
菱刈農村公園駐車場【Googleマップ】
★沙弥嘉丸水産北海道支部 第1回デコトラ野郎祭
日時：5月4日（木・祝）11時〜19時
※19時完全撤退
場所：北海道苫小牧市若草町二丁目３
苫小牧中央公園（お祭り広場）【Googleマップ】
★友人会 チャリティ撮影会
〜追悼・渚船団 坂口義仁〜
日時：5月4日（木・祝）11時〜ナイトシーン
場所：徳島県徳島市
吉野川橋南側河川敷【Googleマップ】
★哥麿会 春の全国大会in 山口
日時：5月4日（木・祝）11時〜ナイトシーン
※入場は9時〜
場所：山口県山口市阿知須509-50
山口きらら博記念公園
2050年の森駐車場＆大芝生広場【Googleマップ】
【2023年6月】
★北海道はまなす会 創立45周年チャリティ撮影会
日時：2023年6月18日（日）10時〜ナイトシーン
場所：北海道苫小牧市若草町二丁目３
苫小牧中央公園（お祭り広場）【Googleマップ】
【上記以降】
★2023年７月16日（日）
熊本県八代市・外港くまモンポート
肥後アートクラブ チャリティ撮影会
★2023年7月23日（日）
茨城県内
翼心會チャリティ撮影会
★2023年9月17日（日）
秋田県秋田市・秋田空港跡特設会場
愛輝会10周年＆永井相談役還暦祝賀チャリティイベント
★2023年10月8日（日）
静岡県富士市・富士川河川敷
駿河船団チャリティ撮影会
★2023年10月8日（日）
長野県・県内
安曇野急行 秋の信州トラック祭り
★2023年11月5日（日）
宮城県川崎町・アラバキロックフェス286沿い駐車場
舞姫一族チャリティ撮影会