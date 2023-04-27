チャリティ撮影会スケジュール情報（2023年5月版）

【2023年4月】

★水戸友好団体 チャリティ撮影会

日時：4月30日（日）11時〜17時

※入場は9時から、完全撤退は19時

場所：茨城県日立市久慈大橋下【Googleマップ】

【2023年5月】

★茨城アートトラック連盟 チャリティ撮影会

日時：5月3日（水・祝）11時〜ナイトシーン

場所：千葉県印旛郡栄町

利根川河川敷【Googleマップ】

★浪花会 発足50周年チャリティ撮影会

日時：5月3日（水・祝）12時〜ナイトシーン

場所：福井県三方郡美浜町竹波83

水晶浜駐車場【Googleマップ】

★龍桜船団 チャリティ撮影会

日時：5月3日（水・祝）12時〜ナイトシーン

※20時完全撤退

場所：鹿児島県伊佐市

菱刈農村公園駐車場【Googleマップ】

★沙弥嘉丸水産北海道支部 第1回デコトラ野郎祭

日時：5月4日（木・祝）11時〜19時

※19時完全撤退

場所：北海道苫小牧市若草町二丁目３

苫小牧中央公園（お祭り広場）【Googleマップ】

★友人会 チャリティ撮影会

〜追悼・渚船団 坂口義仁〜

日時：5月4日（木・祝）11時〜ナイトシーン

場所：徳島県徳島市

吉野川橋南側河川敷【Googleマップ】

★哥麿会 春の全国大会in 山口

日時：5月4日（木・祝）11時〜ナイトシーン

※入場は9時〜

場所：山口県山口市阿知須509-50

山口きらら博記念公園

2050年の森駐車場＆大芝生広場【Googleマップ】

【2023年6月】

★北海道はまなす会 創立45周年チャリティ撮影会

日時：2023年6月18日（日）10時〜ナイトシーン

場所：北海道苫小牧市若草町二丁目３

苫小牧中央公園（お祭り広場）【Googleマップ】

【上記以降】

★2023年７月16日（日）

熊本県八代市・外港くまモンポート

肥後アートクラブ チャリティ撮影会

★2023年7月23日（日）

茨城県内

翼心會チャリティ撮影会

★2023年9月17日（日）

秋田県秋田市・秋田空港跡特設会場

愛輝会10周年＆永井相談役還暦祝賀チャリティイベント

★2023年10月8日（日）

静岡県富士市・富士川河川敷

駿河船団チャリティ撮影会

★2023年10月8日（日）

長野県・県内

安曇野急行 秋の信州トラック祭り

★2023年11月5日（日）

宮城県川崎町・アラバキロックフェス286沿い駐車場

舞姫一族チャリティ撮影会