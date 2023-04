TVアニメ「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」のイベント「『Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-』SPECIAL EVENT ~でっかい・いべんと・やってみよう!~」のビジュアルが公開された。

5月28日に神奈川・海老名市文化会館で開催される「『Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-』SPECIAL EVENT ~でっかい・いべんと・やってみよう!~」。アニメーター・松尾祐輔による描き下ろしビジュアルにはエプロン姿のメインキャラクター6人が描かれた。

イベントには、せるふ役の稲垣好、ぷりん役の市ノ瀬加那、くれい役の佐倉綾音、たくみ役の和氣あず未、しー役の高橋花林、ジョブ子役の大森日雅が参加。オープニングテーマ「どきどきアイデアをよろしく!」の歌唱や作品を振り返るトークコーナー、生アフレコなどが展開されるほか、実写ドラマ企画の新情報も発表される。チケットの一般販売は4月29日10時にスタート。

「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」は新潟県三条市を舞台に、せるふ、ぷりんら6人の女子高生たちがものづくりに悪戦苦闘する日々を描くオリジナルアニメ。2022年秋クールに放送された。

オリジナルTVアニメ「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」SPECIAL EVENT ~でっかい・いべんと・やってみよう!~

日時:2023年5月28日(日)昼の部 14:45開場/15:30開演、夜の部 17:45開場/18:30開演 ※公演時間は変更の可能性あり。

会場:神奈川県 海老名市文化会館

出演:稲垣好、市ノ瀬加那、佐倉綾音、和氣あず未、高橋花林、大森日雅

