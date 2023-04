松任谷由実のデビュー50周年を記念した特番がWOWOWライブおよびWOWOWオンデマンドで6月17日に放送・配信される。

WOWOWでは、昨年7月にユーミンがデビュー50周年を迎えたことを記念して、9月より「松任谷由実デビュー50周年WOWOWスペシャル」と題した特集を展開中。これまでには、2021年から2022年にかけて行われたツアー「深海の街」東京公演の模様や、全40本におよぶミュージックビデオ、1999年から2007年にかけて展開してきたコンサートショーシリーズ「YUMING SPECTACLE SHANGRILA」などを放送・配信してきた。

今回の番組では、2012年にデビュー40周年を迎えたユーミンが、敬愛しているイギリスのバンドのProcol Harumとコラボレーションした際のドキュメンタリー「松任谷由実×プロコル・ ハルム Back to the Beginning~『青い影』を追いかけて」と、同バンドを迎えて行われたデビュー40周年記念ツアー「Yuming 40th Anniversary 松任谷由実&プロコル・ハルムツアー -Back to the Beginning-」から東京・昭和女子大学人見記念講堂の模様が届けられる。なお2作品ともに放送終了から14日間アーカイブ配信も行われる。

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「松任谷由実デビュー50周年WOWOWスペシャル」

松任谷由実×プロコル・ハルム Back to the Beginning~「青い影」を追いかけて

2023年6月17日(土)11:30~

松任谷由実&プロコル・ハルムツアー -Back to the Beginning-

2023年6月17日(土)12:30~