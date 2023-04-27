7月15日から17日に茨城・国営ひたち海浜公園で開催される音楽フェスティバル「LuckyFes2023」の出演アーティスト第3弾、および各アーティストの出演日割りが発表された。
今回追加されたのは15日に出演する梅田サイファー、KANA-BOON、岸谷香、Creepy Nuts、JP THE WAVY、ジャパニーズマゲニーズ、TOSHIMITSU、Hakubi、燐舞曲と16日に出演するKREVA、the quiet room、サンボマスター、t-Ace、ハンブレッダーズ、flumpool、フレデリック、17日に出演する相川七瀬、新しい学校のリーダーズ、SKY-HI、Da-iCE、Novel Core、ヤングスキニーの22組。茨城放送のチケット販売システム「いばチケ」、およびローソンチケットでは5月14日までチケットの第3次先行予約を受け付けている。
LuckyFes2023
2023年7月15日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
梅田サイファー / AFJB / KANA-BOON / 岸谷香 / Creepy Nuts / ゲスの極み乙女 / C&K / JP THE WAVY / ジャパニーズマゲニーズ / SOIL&"PIMP"SESSIONS / TOSHIMITSU / ネクライトーキー / Hakubi / yama / yonawo / 礼賛 / Lucky Kilimanjaro / ROTTENGRAFFTY / 燐舞曲 / and more
2023年7月16日（日）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
I Don't Like Mondays. / 打首獄門同好会 / Age Factory / 大黒摩季 / オレンジスパイニクラブ / KREVA / the quiet room / サンボマスター / JUN SKY WALKER(S) / 水曜日のカンパネラ / t-Ace / Def Tech / Novelbright / ハンブレッダーズ / flumpool / フレデリック / Rin音 / RAISE A SUILEN / and more
2023年7月17日（月・祝）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
相川七瀬 / Aile The Shota / 新しい学校のリーダーズ / ALI / 石崎ひゅーい / ORANGE RANGE / きゃりーぱみゅぱみゅ / クリープハイプ / ゴールデンボンバー / 私立恵比寿中学 / SKY-HI / Da-iCE / つばきファクトリー / TETORA / Novel Core / ハルカミライ / ヤングスキニー / and more