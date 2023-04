映画を大音量で上映する「爆音映画祭」が、6月2日から11日まで、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で開催される。上映作品ラインナップの第1弾が公開された。

今回が11回目の開催となる「爆音映画祭inユナイテッド・シネマ アクアシティお台場Vol.11」。13作品以上の上映を予定しており、そのうち8作品のタイトルが明らかになった。「爆音映画祭」初上映の「THE FIRST SLAM DUNK」「BLUE GIANT」といったアニメ映画のほか、「RRR」「ガメラ 大怪獣空中決戦 4KSDR」「ラストエンペラー 劇場公開版 4Kレストア」「トップガン マーヴェリック」「グレイテスト・ショーマン」「バーレスク」がラインナップされている。

特別企画として、爆音上映企画者の樋口泰人プロデューサーおすすめの作品を上映する「シークレット爆音上映」と、ゲストが選んだ映画の上映・トークイベントを展開する「ゲストセレクション爆音上映」も実施。「ゲストセレクション爆音上映」のゲストは現時点で発表されていない。チケットは5月18日24時よりユナイテッド・シネマ アクアシティお台場のWebサイトで販売されるほか、劇場のチケット売り場でも同日劇場オープン時より販売予定。開催告知にあわせ、特報映像も公開された。

「爆音映画祭inユナイテッド・シネマ アクアシティお台場Vol.11」

期間:2023年6月2日(金)~6月11日(日)

会場:東京 ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

料金:爆音上映1作品2200円、爆音特別企画「シークレット爆音上映」登壇付き2500円

