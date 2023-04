映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」興行収入のすごさにユージ驚愕「ヤバっ！」「1日100億円ペースじゃん！」

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」(毎週月曜~金曜 6:00~9:00)。この記事では、4月17日(月)~4月21日(金)の放送から、ニュースを象徴する1つの数字にスポットを当てるコーナー「SUZUKI TODAY’S KEY NUMBER」で取り上げたトピックを紹介します。

◆映画「スーパーマリオ」、興行収入は5日間でおよそ3億8,000万ドルを突破

4月28日(金)より公開となる映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」。アメリカではひと足早く4月5日(水)から公開され、4月9日(日)までの興行収入は、全世界で約3億8,000万ドル(およそ500億円)を突破しました。

アニメ映画のオープニングとしては、映画「アナと雪の女王2」の記録を抜き、公開からわずか5日間で歴代新記録を樹立という快挙に、ユージは「ヤバっ! ちょっと待って、公開から5日間だよ!? ってことは、1日100億円ペースじゃん!」と驚いていました。

◆17年ぶりに日本開催決定!

「スター・ウォーズ」シリーズ最大のファンイベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」が、2025年4月18日(金)~4月20日(日)に千葉・幕張メッセにて開催されることが決定。日本での開催は、2008年以来、17年ぶり2度目となります。

日本時間4月7日(金)よりイギリス・ロンドンで開催された「スター・ウォーズ セレブレーション ヨーロッパ 2023」では、新作映画3本が制作されることが発表されたそうで、吉田は「(日本での開催は)まだ先ですけど、2年後にはまたさらにすごい発表があるかもしれないですね!」と期待を寄せていました。

◆人生ゲーム、7年ぶりにリニューアル

タカラトミーが、初代「人生ゲーム」の発売から55周年を迎えたことを記念して、「人生ゲーム」のフラッグシップモデルを7年ぶりにリニューアルし、4月22日(土)に発売しました。

今回のフラッグシップモデルは8代目で、テーマは「人生はいろいろ、人生はもっと楽しい」。「人生ゲーム」はその時代の世相を反映させていることでも知られており、8代目もテーマに沿った内容が盛り込まれています。新たに加わった内容の数々にユージは「今っぽいな~」と反応。吉田も「今度ユージさんと一緒に(「人生ゲーム」を)やってみたい!」と関心を寄せていました。

◆退職・転職したい新卒・若手社員58.7%

株式会社識学が、新卒入社3年未満の若手社員の“働き方に関する調査”を実施し、その調査結果を発表しました。その調査結果によると、新卒・若手社員の58.7%が、いま勤めている会社を「辞めたい・転職したい」と考えていることがわかりました。

この数字に、ユージは「新年度が始まって早々ではあるけれど、若手社員の方がどんな気持ちを抱えているかを少し把握しておけば、働きやすい職場環境を整えるヒントにもなりますから、これは大切なデータだと思う」と感想を口にしました。

◆将来保存すべき音楽、25曲

2023年全米録音資料登録簿に保存される25曲のリストに「スーパーマリオブラザーズ」のテーマ曲「Super Mario Bros. theme」が入りました。今年は、1,100件以上の推薦曲のなかから25曲を選出。 「スーパーマリオブラザーズ」のテーマ曲以外には、マドンナの「Like a Virgin(ライク・ア・ヴァージン)」やマライア・キャリーの「All I Want for Christmas is You(恋人たちのクリスマス)」などが選出されています。

マドンナの「Like a Virgin」がBGMで流れると、ユージは「僕はこの曲を聴くと、アメリカに居た頃の母親を思い出す。いつも車のなかで流れていて、子どもながらに(サビのところで)『フゥ!』って真似していたもん」と当時を懐かしんでいました。

