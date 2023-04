「“er”が付くと人のことを表す」SCHOOL OF LOCK!COCO教頭が10代に英単語の覚え方を伝授

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月25日(火)の放送では、パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が中2のリスナーに英単語の覚え方をアドバイスする場面がありました。リスナーと、こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭のやり取りと、この放送で決定した中2高2に対するエールの言葉を紹介します。この日は『中2高2は◯◯! 逆電』と題して放送。同番組では、教頭を務めた歴代のパーソナリティが、電話をつないだ中学2年生、高校2年生のリスナーと必ずおこなっている“かけ声(コール&レスポンス)”があり、今回その言葉が決定しました。4月から新しく就任したCOCO教頭はCA経験があり英語が得意なことから、持ち味を活かした言葉になりました。こもり校長:今夜は、SCHOOL OF LOCK! の歴代教頭が、中2高2の生徒(リスナー)に対して言っていた“かけ声”のCOCO教頭バージョンを決めます!生徒(リスナー)と電話をするときに年齢と学年を聞くんだけど、学生時代って……中1高1は新しい環境でまだ学校に慣れていないし、中3高3は受験や就職で大変な年。でも、中2と高2は学校にも慣れたし受験就職もない! だから、「中2、高2はいいぞ!」、「自由だぞ!」というところから始まったのが、このかけ声です。その日嫌なことがあったとしても、「オマエが中2高2というだけで、最強だよね」という全肯定の気持ちが込められています。COCO教頭:はい!こもり校長:今日は、COCO教頭のかけ声を決定しようと思う! いくつか、候補があるんでしょ?COCO教頭:そうね。3つございます!・1つ目「中2高2……“Do what you want!”」。やりたいことをやろうぜ! という意味です。・2つ目「中2高2……“Go with the flow!”」。流れに身を任せる! というね。中2高2は好きに生きなさいよ、みたいなことですよ。・3つ目「中2高2……“Peace of cake!”」。こもり校長:楽勝だぜ! だね。COCO教頭:おー! さすがです!こもり校長:今日は、これで(1つずつ試して)リハーサルしてみる?COCO教頭:お願いします!COCO教頭:私が「Do what you want!」って言ったら、「Yes,I will!」って言ってほしいねん。リスナー:はい。こもり校長:じゃあ、やってみよう!COCO教頭:「中2高2……Do what you want!」リスナー:「Yes,I うぃる……!」COCO教頭:いいですね!こもり校長:あの、「Yes,I will!」ってさ、習ってる?リスナー:いや、わからないです……。こもり校長:この文法は、中2で習うのかな?COCO教頭:「will」って未来のやつは、まだ習ってない?リスナー:いま、習っています。COCO教頭:ちょうどいいやん! 「Yes,I will!」は「やります!」「わかった!」みたいな返事として使えます!リスナー:はい。こもり校長:まず、このリハーサルに出てくれてありがとう。実際、英語はどうなの?リスナー:いや……苦手なんですよ。COCO教頭:そうなんか!こもり校長:英語のどういうところが苦手なの?リスナー:単語と文法の未来とか過去とかのやつが、あまりわかんないです。こもり校長:わかる! 俺も中学のとき無理だったもん。ここは、教頭先生の得意分野じゃない?COCO教頭:来た! 単語とかは、どうやって覚えているの?リスナー:書きながらです。COCO教頭:ノートに書いてる感じ?リスナー:はい。こもり校長:最近ミスった単語とかあるの?リスナー:“乗客”という単語と“通路”という単語が、綴りが似ているから逆に書いたんです。COCO教頭:“乗客”の“passenger”と、“通路”の“passage”を逆に書いちゃったってことかな?リスナー:はい。COCO教頭:なるほど。基本的に“er”が付くと、“乗客(passenger)”みたいに人のことを表す感じがするんやんか。リスナー:あー!COCO教頭:だから、例えば……「乗客(passenger)はうっさいんじゃー!」みたいな感じで覚えるのよ。こもり校長:(笑)。COCO教頭:こういう感じで紐づけると、覚えやすくなると思うよ。リスナー:ありがとうございます。COCO教頭:……大丈夫かな?こもり校長:いや、俺には絶対に出せないアドバイスで、感心しているよ(笑)。教頭のアドバイスを参考にしてみて!リスナー:はい!こもり校長:何よりも、中2を楽しんでよ!リスナー:ありがとうございます!こもり校長:「Yes,I will!」は、中2だと習ってない状況もあるんだね。COCO教頭:そうか……。こもり校長:でも、試せるものは試していこう!こもり校長: COCO教頭が、黒板に決定したかけ声を書きました。まずは、なぜこれにしたんでしょうか?COCO教頭:中2高2を、おもいっきり挑戦する年にしてほしい! というのと、かけ声一発入れたいというのがあるからこれにしました。こもり校長:じゃあ、かけ声を言ってもらっていいですか……?COCO教頭:はい! 中2高2は……「Do what you want!!!!」→(リスナーの返答は)「OK~!」こもり校長:教頭先生の「中2高2」のかけ声が決定しました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/