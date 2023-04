景井ひな きっかけはLINEのホーム画「あなたも好きなの!?」から始まる友達の作り方

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。4月24日(月)の放送では、新しい環境で友達を作りたいリスナーに向けてアドバイスをしました。景井:この春、入学した生徒(リスナー)のみんな! 進級した生徒のみんな! 間もなく1ヵ月経ちますけど、楽しめていますか?私は熊本出身なんですけど、大阪の専門学校に2年間通っていたことがあります。初めての地で、地元の子が誰もいない状況で本当にたった1人。知り合いが誰もいない……!めちゃくちゃ緊張していたころに、学校でグループLINEができまして。私は、当時すごく推していた(韓国の)“2NE1”というグループの画像を、LINEのホーム画にしていたんです。そしたら、私のLINEのホーム画を見た韓国好きな子からグループLINEで、「え! 2NE1を好きな子誰!?」ってなって仲良くなって、そこから徐々にクラスのみんなとも馴染めていきました。「まだクラスに馴染めないな」とか、「自分にはこんな趣味があるけど、まだ人に言えてないな~。同じ趣味の子いないな~」って探している子は……SNSの見える位置に画像を貼ったり、一言を書いたり、音楽を設定したりとか……! そういうことをしていると、「あなたも好きなの!?」と、会話が始まるきっかけになるかもしれないです。「不安だな……」って子がいたら、試してみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/