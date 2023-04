【超学生】夢の「初アニメタイアップ」で熱く語る新曲の魅力とアニメ愛

TVアニメ『カワイスギクライシス』のOPテーマ「スペースキャットビッグバン」を担当するのは、『仮面ライダーBLACK SUN』主題歌「Did you see the sunrise?」で鮮烈な印象を与えた話題沸騰中の歌い手「超学生」だ。

秒毎ごとに表情を変えるストレンジなポップサウンドを乗りこなす超絶ボーカルは、一聴すれば癖になること間違いなし。本人から語られる様々な言葉から、楽曲や歌唱へのこだわり、アニメジャンルへの強い思いが伝わってくるはずだ。

――今回、初のアニメタイアップが決まった時のお気持ちは?

超 アニメタイアップは夢でしたので、お話を戴いた時には「やっと自分が担当できる!」という思いと共に、関係者の皆さんや支えてくださったファンの方々への感謝の気持ちが湧きました。

――これまでアニメソングというジャンルに、どんなイメージを持たれていたのでしょうか。

超 それを聴くだけで作品世界を想起させる、まさにアニメタイトルの象徴ですよね。特に今回はOPテーマということで、それだけ大きな責任を背負わせていただいた、と感じています。

――ちなみに『カワイスギクライシス』という作品はご存じでしたか。

超 お話を戴いて初めて原作を読ませていただいたんですが……まず思ったのは「なぜ超学生に話を戴けたんだろう?」と(笑)。

――これまでの楽曲と、世界観のギャップを感じたわけですね。

超 『仮面ライダーBLACK SUN』の主題歌の時は理解できたんですが、これはビックリしました。個人的に猫は大好きなんですが、まさかそれが決め手になったとも思えないですし。でも、こういうジャンルのマンガを読むことはあまりないので、良い機会を戴きました。

内容的にも「猫が可愛い」ということは僕たちの中では当たり前ですが、それを初めて見た宇宙人のリザの感覚や過剰な反応が描かれるのが面白かったです。

――今回「スペースキャットビッグバン」という楽曲に挑まれたわけですが、まずこの曲を一聴した際の印象は?

超 前に「Untouchable」という楽曲でご一緒したJazzin'parkさんが手がけていて、これはもう「さすがJazzin'parkさん!」の一言ですね。

――「Untouchable」同様、今回もかなりエッジの効いた楽曲ですね。

超 はい。前曲を受け取った時も驚きましたが、音作りもタイアップという枠に縛られず自由に制作されていて、その一方で超学生の得意な部分と『カワイスギクライシス』の世界をリンクさせる部分をすごく意識して作られているなあ、と感じられて嬉しかったです。

――短い時間の中で変幻自在のボーカルでひとつのドラマを描いているような印象を受けましたが、収録は大変だったのでは?

超 そうですね、普段YouTubeで歌うものとは次元が違うボーカルの「自由さ」が求められたので、そこは苦労しました。音作りに関してもエンジニアさんにいろいろ提案させて頂きましたし、逆にTVで流れることを意識したアプローチを教えて頂くなど、大変勉強になりました。

――レコーディング面で何かチャレンジした部分はありますか。

超 プリプロの際に「僕の家のマイクを持って行っていいですか?」とお願いしました。実際に試したら仕上がりが良かったので、本番テイクもそのまま家のマイクで録音しました。

――それはまた、どういった理由からでしょうか。

超 これまでのレコーディングでマイクを気にしながら収録していたので、自分の普段使っているマイクなら、もっとリラックスして臨めるかな、と。

あとはセリフ回しっぽい歌唱が多かったのも大変でしたね。特に最初の「Myao Myao」言っているところは自分が納得いくところまでやりぬいて、結果一番多くテイクを録ることになりました。

――鳴き声にも相当こだわったわけですね。では、この曲がつけられたアニメPVを初めてご覧になられた時の感想は?

超 まず内容的に「自分がよく観るアニメPVの王道だ!」という感動があって、そこに自分の曲が流れることにも感無量だったんですが、聴き慣れた自分の声がどうにも気になって内容がスッと入ってこないという事態に陥りました(笑)。でも、SNSの感想などを拝見していると良い反響を戴けているようでホッとしました。

――今年は初ワンマンライブ、初メジャーアルバム発売、初アニメタイアップと「初」が続いていますが、ご自身の中でそんな歩みの中に成長を感じる部分もありますか。

超 あります、あります。皆さんの協力の下で夢を叶えていっていますので、その期待に応えるように全力で進んでいきたいです。

――今や実力派の歌い手として知られる超学生さんですが、「歌う」ということを意識したきっかけは?

超 「よし、これから歌っていくぞ!」と意識したことはなくて、ヌルっと始めた感じです(笑)。だからこそ、これまで続けてこられた気がするんですね。

世の中では「好きなことを仕事にしてはいけない」なんていう通説があるじゃないですか。でも、僕は歌うことを「仕事」と思っていないんです。

――でも、自分の歌を聴いてくれる「他人」を意識することはあるわけですよね?

超 「歌ってみた」の動画をアップしている時の気持ちは、あくまでも「自分がやったことをここに置いておくので、興味があるなら勝手に覗いてもいいですよ」くらいのノリなんです。中学2年生の頃に初めてライブに参加したのですが、その時初めて「お客さんを楽しませないと」と意識したかもしれません。

そういう意味では、「歌ってみた」で趣味を貫いている分、メジャーでのオリジナルソングは他人を意識した「本番」だと思って向かい合っています。

――ご自身の歌唱を磨くために、日常心がけていることなどはありますか。

超 そんな大層なことはしていなくて、上手い人の曲を楽しみながら聴くことです。

僕はすごくいろんなことの影響を受けやすいタイプで、自分が良く聴くラジオのパーソナリティーさんのお喋りだったり、大好きなアーティストのパフォーマンスだったりを無意識に取り込んでしまうんです。なので、そういう曲を聴くことで知らない間に自分の中で刺激になっているんじゃないかと思います。

――すごいですね、天才じゃないですか……。

超 いえいえ、そんな(笑)。

――「歌ってみた」の楽曲のセレクトの基準は何かありますか。

超 まず大好きな曲だということ、そして自分がその曲の世界の主人公になれるかどうか、ということですね。歌う前に歌詞はすごく読み込みます。

あとは「この曲は流行っていてみんなが歌っているから自分はやめておこう」みたいな尖りは避ける、みたいな。楽曲が良ければ、ベタに見えても気にせず取り組むようにしています。

――先ほど猫が大好きというお話を伺いましたが、ペットなどは飼われているんですか。

超 実は部屋が狭い上に機材がギッシリで、飼えるスペースがないんです。広いところに引っ越せたら、猫を飼いたいですね。

――ペット以外の「カワイイ」にハマっているものは、何かありますか。

超 アニメオタクをしていますので、推しキャラの挙動ですかね(笑)。

――アニメはかなりお好きみたいですね。他のインタビューで『しろくまカフェ』と『亜人』がお気に入りというのを拝見しましたが、また両極端な内容ですね(笑)。

超 基本ジャンプアニメやバトル系のアニメが大好きで、『しろくまカフェ』だけが自分の好みから言ってもかなり異色なんですよ。

――なぜまたそんなに『しろくまカフェ』が好きになったんですか。

超 最初は動画配信サービスのお薦めで目に入ったんです。サムネイルの絵も可愛いし、知っている声優さんたちがメインキャストを務めていたので観始めたら、これ無しでは生活できなくなってしまって。

――ちょっとハマり方が一足飛びすぎませんか(笑)。

超 曲のミックス作業なんかをしている時にスマホを横に置いてアニメを流しているんですけれど、ストーリー強めのものだとちょっと目を離すとわからなくなるんですよ。でも『しろくまカフェ』なら、ミニ動物園状態で眺めていられるので良いんです。

――あと、細田守監督のスタジオ地図の作品も大好きだとか。

超 そうなんです。スタジオ地図の作品の主人公って、例えば『おおかみこどもの雨と雪』だと子供が生まれるなり旦那さんが死んで田舎に引っ越すことになるとか、『バケモノの子』はごく普通の子が異世界に飛ばされてしまって生きるための努力をしなきゃいけなくなるとか、体育会系のしんどさを背負うところが特徴だと思うんです。

自分も特殊能力なんか持っていませんから、日々の努力を重ねていかなきゃいけないと思っていまして、だからこそそういう主人公像にシンパシーを感じるのかもしれません。

――動画を上げるというのも、ある意味日々の鍛錬みたいなものでしょうか。

超 それは僕の中で一番楽な鍛錬ですね(笑)、いうなれば趣味でゲームしているのと同じなので。むしろライブに向けて体力をつける、みたいなことの方がそれに近いと思います。

――『竜とそばかすの姫』みたいな音楽とリンクした作品もありますから、今後スタジオ地図作品と何らかの関わりが持てるようになるといいですね。

超 実は『竜とそばかすの姫』の歌声エキストラ募集企画に応募していて、一応作品参加の野望は果たしているんですよ(笑)。ただ今後機会があれば、という話ではありますが、モブでも嬉しいのでぜひ名前が出る形で出演させていただきたい、というのが野望ですね(笑)。

――ちなみにジャンプアニメが好き、ということはマンガもそっち系がお好きなんですね。

超 はい。ラブコメとか可愛い系はほとんど読まないので、『カワイスギクライシス』みたいな作品はまず自分から手に取らないんです。

――最初におっしゃっていた「なぜ超学生に?」というのは、アーティストの方向性だけでなく、ご本人的にも同じ思いがあったんですね。

超 そうなんです。でも、実際に読んでみたら、とても楽しめたので良かったです。この面白さを知らずに人生終わっていたかも、と思ったらヒヤリとしました(笑)。

――今回の挑戦を踏まえて、アーティスト超学生の今後にどんな展開を期待していますか。

超 これを機に、いろんなアニメソングを手掛けていきたいです。あと、これまでは周りから様々なアドバイスを受けて進めてきたことも多かったのですが、今後はさらに自分ならではの音作りを追及したり、また作詞・作曲・編曲などにも取り組めていければ、と考えています。

――では最後に、改めて「スペースキャットビッグバン」のアピールをお願い致します。

超 重いEDMサウンドと電子音の中でドスの効いた男性ボーカルが鳴り響く、アニメ主題歌としてはかなり異質な音作りですが(笑)、『カワイスギクライシス』との新感覚コラボを楽しんでもらえると嬉しいです!

超学生

ベネチアンマスクに隠された端正な顔立ちと、相反するような ”ガナリヴォイス” で注目を集める、弱冠21歳の歌い手。

11歳の頃から「歌ってみた」動画をコンスタントに投稿、現在も週1本のペースで新作動画を公開中。

2022年、メジャーデビュー。2023年2月15日には1stメジャーアルバム『超』をリリース、3月5日には1stワンマンライブ「入学説明会」を東京・日本青年館ホールで開催。9月には大阪・国際交流センターで、10月には神奈川・パシフィコ横浜にて2ndワンマンライブが開催される。