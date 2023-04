ちゃんみな、初の全編イラストMV「サンフラワー」プレミア公開

ちゃんみなが、本日リリースした4thフルアルバム『Naked』より「サンフラワー」のミュージックビデオを22時にプレミア公開をすることを発表した。

同MVはちゃんみな初の全編イラストで制作されており、イラストレーターにはSNSで「エモ神絵師」として活動しているRan氏を起用。「サンフラワー」の世界観を存分に引き出した映像となっている。また本日20時30分からは、リリースを記念してYouTube(生配信)にてリスニングパーティーを行うことも発表された。こちらもちゃんみな初のリスニングパーティーになっている。

【動画を観る】ちゃんみな「サンフラワー」(4月26日22時プレミア公開)

『Naked』は新レーベル「NO LABEL MUSIC」(ノーラベルミュージック)よりリリースされ、3月にリリースした「You Just Walked In My Life」や、昨年リリースした韓国デビュー曲の「Dont go feat. ASH ISLAND」の他、アメリカ、韓国、日本で制作した楽曲が全17曲収録。現在24歳のちゃんみなが、20代前半の自分をスタックしたという、彼女の内面をさらけだした作品となっている。初回生産限定盤は、本人考案の”Naked”なクリアCDケースと、38ページに及ぶ特殊サイズのビジュアル・リリックカードがクリアジップケースに封入されているスペシャルな仕様。また両形態の初回プレス分には、ちゃんみなとの1対1でトークを楽しめるONLINE Meet & Greetイベントの応募が出来るシリアルコードが封入されている。

<リリース情報>

ちゃんみな

4thフルアルバム『Naked』

発売中

配信リンク:https://chanmina.lnk.to/naked

=収録曲=

1. Good

2. RED

3. 444

4. Wake up call

5. Dont go feat. ASH ISLAND

6. サンフラワー

7. You Just Walked In My Life

8. naked now

9. Mirror

10. FUCK LOVE

11. Miso soup

12. B級

13. クズになったらしいじゃん

14. 美人 (Remix) feat. Awich

15. TOKYO 4AM

16. Love Face

17. Im Not OK

ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/