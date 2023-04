後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)が主催する音楽賞「APPLE VINEGAR -Music Award- 2023」の大賞作品と特別賞6作品が決定した。

「APPLE VINEGAR -Music Award-」は文学界の「芥川賞」を参考にして後藤が2018年に設立したもの。新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる。第6回となる今年はノミネートされた12作品の中からKei Matsumaruの「The Moon, Its Recollections Abstracted」が大賞、ANORAK!「ANORAK!」、ID「B1」、ウ山あまね「ムームート」、大石晴子「脈光」、Laura day romance「roman candles|憧憬蝋燭」、the hatch「shape of raw to come」が特別賞に選ばれた。

大賞を受賞したKei Matsumaruには80万円、特別賞受賞者には各10万円が贈られる。賞金計140万円は後藤、坂本龍一、亀田誠治がそれぞれ用意した10万円に7社からの協賛を加えて用意された。「APPLE VINEGAR -Music Award-」の特設サイトでは選考会の模様が掲載されている。

第6回APPLE VINEGAR -Music Award-ノミネーション 12作品

ANORAK!「ANORAK!」

ID「B1」

松永拓馬「ちがうなにか」

Cwondo「Coloriyo」

優河「言葉のない夜に」

ウ山あまね「ムームート」

大石晴子「脈光」

ゆうらん船「MY REVOLUTION」

Laura day romance「roman candles|憧憬蝋燭」

the hatch「shape of raw to come」

春ねむり「春火燎原」

Kei Matsumaru「The Moon, Its Recollections Abstracted」