B'zのライブDVD / Blu-ray「B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X-」が6月14日にリリースされる。

本作には昨年11月に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された全国ツアー「B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X-」ファイナル公演の模様を収録。ツアー中にリリースされた最新アルバム「Highway X」の収録曲を中心に、約2時間半にわたって行われたパフォーマンスが追体験できる。

B'zは6月から9月にかけて全国ツアー「B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-」を開催。チケットの一般販売はチケットぴあにて6月3日10:00から開始される。

B'z「B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X-」収録曲

01. SLEEPLESS

02. Hard Rain Love

03. ultra soul

04. イチブトゼンブ

05. 愛のバクダン

06. Daydream

07. 山手通りに風

08. マミレナ

09. Thinking of you

10. 裸足の女神

11. 漣 < sazanami >

12. Highway X

13. COMEBACK -愛しき破片-

14. YES YES YES

15. 兵、走る

16. さまよえる蒼い弾丸

17. リヴ

18. UNITE

19. You Are My Best

20. 裸足の女神

21. ZERO

B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-

2023年6月17日(土)佐賀県 SAGAアリーナ

2023年6月18日(日)佐賀県 SAGAアリーナ

2023年6月24日(土)広島県 広島グリーンアリーナ

2023年6月25日(日)広島県 広島グリーンアリーナ

2023年7月1日(土)愛媛県 愛媛県武道館

2023年7月2日(日)愛媛県 愛媛県武道館

2023年7月8日(土)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

2023年7月9日(日)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

2023年7月15日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2023年7月16日(日)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2023年7月22日(土)福井県 サンドーム福井

2023年7月23日(日)福井県 サンドーム福井

2023年7月29日(土)東京都 有明アリーナ

2023年7月30日(日)東京都 有明アリーナ

2023年8月5日(土)沖縄県 沖縄アリーナ

2023年8月6日(日)沖縄県 沖縄アリーナ

2023年8月19日(土)東京都 味の素スタジアム

2023年8月20日(日)東京都 味の素スタジアム

2023年8月26日(土)北海道 札幌ドーム

2023年9月2日(土)神奈川県 日産スタジアム

2023年9月3日(日)神奈川県 日産スタジアム

2023年9月9日(土)静岡県 エコパスタジアム

2023年9月10日(日)静岡年 エコパスタジアム

2023年9月16日(土)福岡県 福岡PayPayドーム

2023年9月17日(日)福岡県 福岡PayPayドーム

2023年9月21日(木)大阪府 ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)

2023年9月23日(土・祝)大阪府 ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)

2023年9月24日(日)大阪府 ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)