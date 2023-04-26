UNISON SQUARE GARDENが現在開催中の全国ツアー「UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2023 "Ninth Peel"」の追加公演が決定した。
4月12日発売の最新アルバム「Ninth Peel」を携えて行われている今回のツアー。追加公演は7月1日に東京・東京ガーデンシアター、7月8日に大阪・フェニーチェ堺（堺市民芸術文化ホール）、7月9日に愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホールにて行われる。バンドの公式ファンクラブでは5月8日までチケットの先行予約を受付中。
UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2023 "Ninth Peel"（※終了分は割愛）
2023年4月29日（土・祝）栃木県 栃木県総合文化センター
2023年4月30日（日）群馬県 高崎芸術劇場
2023年5月7日（日）静岡県 富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
2023年5月13日（土）熊本県 熊本県立劇場
2023年5月14日（日）福岡県 福岡市民会館
2023年5月17日（水）大阪府 フェスティバルホール
2023年5月18日（木）大阪府 フェスティバルホール
2023年5月20日（土）和歌山県 和歌山県民文化会館
2023年5月27日（土）神奈川県 ぴあアリーナMM
2023年5月28日（日）神奈川県 ぴあアリーナMM
2023年6月4日（日）新潟県 新潟テルサ
2023年6月10日（土）香川県 ハイスタッフホール
2023年6月11日（日）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2023年6月16日（金）広島県 上野学園ホール
2023年6月18日（日）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2023年6月24日（土）福島県 けんしん郡山文化センター 中ホール
2023年6月25日（日）宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2023年7月1日（土）東京都 東京ガーデンシアター（※追加公演）
2023年7月8日（土）大阪府 フェニーチェ堺（堺市民芸術文化ホール）（※追加公演）
2023年7月9日（日）愛知県 日本特殊陶業市民会館フォレストホール（※追加公演）