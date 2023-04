後藤正文設立「APPLE VINEGAR -Music Award-」、第6回大賞はKei Matsumaru

ASIAN KUNG-FU GENERATIO後藤正文が設立した「APPLE VINEGAR -Music Award-」2023年度の大賞にKei Matsumaruの『The Moon, Its Recollections Abstracted』が選ばれた。

「APPLE VINEGAR -Music Award-」は、新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈る作品賞。第6回となる今年のノミネート12作品の選考会が3月14日に行われ、後藤正文、accobin(チャットモンチー済/イベントスペースOLUYO社長)、三原勇希(タレント)、Licaxxx、有泉智子(音楽雑誌「MUSICA」編集長)、mabanua(ドラマー、プロデューサー他)の6名によって大賞作品と特別賞6作品が決定した。

選考会では、約3時間半に渡って様々な視点から各作品の魅力や聴きどころが語られた。初めて6作品に特別賞が贈られることになった今年の大賞と特別賞選考では、それぞれ魅力的な12作品をどう絞り込むのか、賞の意義も含めて丁寧に話し合われた。4月11日にアップされた前半6作品のレポートに続き、後半6作品と大賞・特別賞の選考の模様がAPPLE VINEGAR -Music Award-オフィシャルサイトに公開されている。

また、昨年3月にスタートした今気になっている音楽やトピックを音楽仲間と語っていくポッドキャスト番組「APPLE VINEGAR -Music+Talk-」、4月26日18時公開の回では、後藤によるAPPLE VINEGAR -Music Award-の報告と各受賞作品を紹介する。

【大賞】

『The Moon, Its Recollections Abstracted』Kei Matsumaru

【特別賞(6作品)】

『ANORAK!』ANORAK!

『B1』ID

『ムームート』ウ山あまね

『脈光』大石晴子

『roman candles|憧憬蝋燭』Laura day romance

『shape of raw to come』the hatch

<第6回APPLE VINEGAR –Music Award- 2023 ノミネート12作品>

『ANORAK!』 ANORAK!

『B1』 ID

『ちがうなにか』 松永拓馬

『Coloriyo』 Cwondo

『言葉のない夜に』 優河

『ムームート』 ウ山あまね

『脈光』 大石晴子

『MY REVOLUTION』 ゆうらん船

『roman candles|憧憬蝋燭』 Laura day romance

『shape of raw to come』 the hatch

『春火燎原』 春ねむり

『The Moon, Its Recollections Abstracted』 Kei Matsumaru

(アルバム・タイトル アルファベット順)

