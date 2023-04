アニメ「Free!」シリーズの10周年を記念したイベント「Free! 10th Anniversary -Memories of Summer-」のビジュアルが公開された。

8月13日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで本祭が開催され、前日の8月12日には前夜祭も行われる「Free! 10th Anniversary -Memories of Summer-」。イベントビジュアルには遙、真琴、凛ら総勢15人に加え、マスコットのイワトビちゃんとサメヅカちゃんも描かれている。背景はこれまで「Free!」シリーズの主題歌やサウンドトラックのパッケージデザインを手がけてきたペインター・YORKE.が担当した。

京都アニメーション制作の「Free!」シリーズは、夢に向けて泳ぎ続ける青年たちの絆を描いた物語。TVシリーズは2013年にスタートし、「Free!」「Free!-Eternal Summer-」「Free!-Dive to the Future-」の3作品が放送された。劇場では「映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」「劇場版 Free! -Timeless Medley- 絆」「劇場版 Free! -Timeless Medley- 約束」「特別版 Free!-Take Your Marks-」「劇場版 Free!-Road to the World-夢」と、それらの最終章「劇場版 Free!-the Final Stroke-」前後編を公開。「劇場版 Free!-the Final Stroke-」後編のBlu-ray / DVDには、「Free! 10th Anniversary -Memories of Summer-」のチケット優先販売申込券が封入されている。

「Free! 10th Anniversary -Memories of Summer-」本祭

日程:2023年8月13日(日)

時間:昼の部11:30開場、13:00開演、15:30終演予定/夜の部17:00開場、18:30開演、21:00終演予定

会場:埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

出演:島崎信長、鈴木達央、宮野真守、代永翼、平川大輔、内山昂輝、豊永利行、野島健児、日野聡、宮田幸季、鈴村健一

ムービーコメント出演:細谷佳正、木村良平、小野大輔、鈴木千尋

MC:森雄一

「Free! 10th Anniversary -Memories of Summer-」前夜祭

日程:2023年8月12日(土)

時間:16:30開場、18:00開演、20:00終演予定

会場:埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

出演:加藤達也 ほか

※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。

(c)おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶町後援会2021