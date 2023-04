SUPER BEAVER「忘れられない1日になった」Zepp Shinjukuでこけら落とし公演

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月24日(月)の放送は、SUPER BEAVERがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、4月17日(月)に開催されたZepp Shinjuku (TOKYO)のこけら落とし公演の感想を聞きました。SUPER BEAVERは、こもり校長が2020年4月に同番組のパーソナリティに就任して以来、最多出演のゲストです。COCO教頭とは初対面です。こもり校長:SUPER BEAVER先生は、先日、新宿歌舞伎町にオープンしたライブハウスZepp Shinjuku (TOKYO)でこけら落とし公演を開催しました。おめでとうございます! ニュースめちゃくちゃ見ましたよ!渋谷龍太(Vo.):まさか、あんなにいろいろなところで取り上げてもらえるとは思っていなかったから、めちゃくちゃ嬉しかったです。こもり校長:しかも、渋谷先生は歌舞伎町が地元ということで!COCO教頭:スーパーシティボーイなんですね!渋谷:あの……スーパーシティボーイなんですよ。全員:(笑)。渋谷:歌舞伎町にある病院で産まれて、そこからずっと育ってきたので。こもり校長:歌舞伎町生まれ歌舞伎町育ちは、なかなかいないですよね。渋谷:子どもの数がダントツに少ないんです。こもり校長:歌舞伎町が?渋谷:いないよー。だって、学年は28人しかいなかったから。柳沢亮太(Gt.):たしかに、少ないね。渋谷:だから、クラス替えを経験したのは高校に入ってから。こもり校長:へぇ~! そんな歌舞伎町にできたZepp Shinjukuで初めて音を鳴らして声が響いた瞬間は、どんな気持ちだったんですか?渋谷:ライブハウスができて1発目の音が出せるってそうそうない機会だし、本当に1回きりじゃないですか。こんな機会を19年目にして与えてもらえるとは思っていなかったから、「やったぜ!」と思いました。気持ちよかったですね。上杉研太(Ba.):気持ちよくやらせていただきましたし、渋谷もこけら落としをやるって決まったときから気合いが入っていたから、そういうのがメンバーにも伝わりますよね。ライブも素晴らしいものになったし、BEAVERの歴史的にも忘れられない1日になった気がします。こもり校長:プレッシャーがあったと思いますけど、本番と本番前だったらどっちが緊張しましたか?渋谷:たしかにね、意識はしたから……本番前にちょっと緊張したかもしれない(笑)。みんな、ある程度は緊張するタイプだと思うから……。柳沢:するする。だから、鳴らしちゃったほうがいいよね。渋谷:今のかっこいいね。俺もすぐに言えばよかった。全員:(笑)。柳沢:いやいや! でも、本当に……“鳴らしちゃったほうがいいよね”!上杉:2回言うと、なんか違うな(笑)。柳沢:(笑)。準備しているときはドキドキしちゃうけど、(本番では)観にきてくださっている方がいるし、自分たちだけではないので。(観客の)表情を見ていたら興奮していくほうが勝つ印象がありますね。こもり校長:藤原先生はどうでした?藤原“34才”広明(Dr.):歴史に残るじゃないですか。10年、20年経っても言われるから、そのときに「SUPER BEAVERって誰?」ってならないように頑張りたいですね(笑)。渋谷:本当だよね! “謎のバンドがこけら落とし”って言われたらね……(笑)。藤原:「あー、あの人たちか!」って言われるぐらいにはなりたいですね。こもり校長:ゴールじゃなくて、ある意味スタートにもなった、ということですね。SUPER BEAVER:たしかに!SUPER BEAVERは、4月19日(水)にニューシングル「グラデーション」をリリース。この楽曲は、公開中の映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 −運命−』の主題歌です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/