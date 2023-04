SUPER BEAVER 新曲『グラデーション』は「心の中にある曖昧な部分を丁寧に歌えたら」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月24日(月)の放送は、SUPER BEAVERがゲスト出演。4月19日(水)リリースのニューシングル「グラデーション」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝え、楽曲への思いを聞きました。SUPER BEAVERは、こもり校長が2020年4月に同番組のパーソナリティに就任して以来、最多出演のゲストです。COCO教頭とは初対面です。こもり校長:この楽曲は、公開中の映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 −運命−』の主題歌です。前作の『東京リベンジャーズ』では「名前を呼ぶよ」が主題歌になっていて、さらに! 6月30日公開の映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 −決戦−』の主題歌もSUPER BEAVER先生が担当! タイトルが「儚くない」! つまり、『東京リベンジャーズ』の主題歌は、ずっとSUPER BEAVER先生!!!SUPER BEAVER:そうなんです!こもり校長:今回の「グラデーション」は……いつものごとくめっちゃいい! 自分の心の中にある言葉にできないものに、名前をくれたような感じでした。夢に向かっているはずなのにちょっとサボってしまったり、不意な一言で誰かを傷つけてしまったり、後悔はするんだけど「俺だけが悪いわけじゃないし」みたいな……。自分が思っているのとは違う自分が出てきたときに、「この中間にいる自分って嘘なの?」と悩んでしまうことが僕は多々あるんです。でもそれに答えをくれたというか、「全部が白黒じゃないんだ」という気づきにもなりました。“グラデーション”とは言っているけど、SUPER BEAVER先生がいつも通りの“SUPER BEAVER”を貫き通してくれているから、こんなふうに僕らの胸にも届くというか。僕らに届く間にも“グラデーション”があるんだけど、すごい熱量で届けてくれるから、全員に違う温度で届くんだな、とか……すごくいろいろ感じる曲でした。SUPER BEAVER:ありがとうございます!柳沢亮太(Gt.):嬉しいよ!渋谷龍太(Vo.):さすがだね! 我々は、あなたの感想を聞きに来ている(笑)。こもり校長:僕も「伝えたい!」があるんです(笑)。渋谷:めちゃくちゃ嬉しいよ。こもり校長:俺がこんなにバーっとしゃべった後で、絶対にしゃべりづらいと思うんだけど……COCO教頭はどうだった?全員:(笑)。COCO教頭:私なりの感想で言うと、“グラデーション”って人によって色が違うと思うんです。赤から白、黒から白とかあって、境目も赤が濃いなとか白が濃いなとか……人によって違うじゃないですか。柳沢:うん。COCO教頭:でも、しっかり見てみないとわからないことっていっぱいあるから、「ここってどうなっているんだろう?」と向き合った結果、この「グラデーション」って「大前提に愛があるんだな」と思ったんですよ、歌詞を見て。……どうよ!?全員:(笑)。渋谷:素晴らしいです!柳沢:めちゃくちゃ素晴らしい!藤原“34才”広明(Dr.):高い熱量で!上杉研太(Ba.):嬉しいです!渋谷:2人とも、ちゃんとプロなんだね(笑)。音楽を聴いて、ちゃんと言葉にできる人ってそんな多くないんだよ。自分たちも難しいところあるもん。それをちゃんと2人とも言ってくれて、ありがたいですよ。柳沢:ありがたい!こもり校長:この曲がいいからですよ(笑)。でも、柳沢先生! この曲が出てどうですか?柳沢:ほとんどのことを、2人が言ってくれた気がします。本当にそういう気持ちで作ったし……自分の心の中にある曖昧な部分をじっと見たときに、ひとつ「ありがとう」って言っても、その中には「ごめんね」という気持ちも入っているし。「ごめんね」って言っても、その中には感謝の気持ちも入っているし。そういうところを丁寧に歌えたらいいな、と思いましたね。――ここで、「グラデーション」をオンエアこもり校長:(楽曲オンエア後)毎回、これしか言えないのが悔しいんだけど……あんたら、いい曲作るよ!SUPER BEAVER:(笑)。渋谷:本当にね、これを聞きに来ているんだよね。柳沢:満足(笑)。こもり校長:いい曲だし、いい演奏だし、歌もいいし……あんたら、最高だよ!SUPER BEAVER:ありがとうございます!COCO教頭:こんな言い方をしても、怒らないぐらいの関係……?渋谷:うん、もう慣れた! 「あんたらいい曲作る」は、慣れた!全員:(笑)。こもり校長:俺、毎回言っているから(笑)。COCO教頭:なんなら、欲しがっている……?渋谷:これは嬉しいの!SUPER BEAVER:嬉しいなぁ(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/