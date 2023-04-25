武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」のショートキャラPV第5弾が、映画の公式TikTokとYouTubeショートで公開された。

前編が6月9日、後編が6月30日に公開される「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」。ショートキャラPV第5弾には、使命のためなら自分の命さえ顧みず、颯爽と敵に切り込む強さを見せるエターナルセーラーウラヌスと、冷静に戦況を見つめながら、秘めた情熱を燃やし敵に立ち向かうエターナルセーラーネプチューンが登場した。また変身前の天王はるかと海王みちるとしての姿も収められている。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」

前編公開日：2023年6月9日（金）

後編公開日：2023年6月30日（金）

スタッフ

原作・総監修：武内直子

監督：高橋知也

脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

音楽：高梨康治

美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）

アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン

配給：東映

キャスト

三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音 ほか

(c)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会