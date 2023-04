DIR EN GREYのライブ映像作品「25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO ________」が7月5日にリリースされる。

本作には昨年11月に行われたバンド結成25周年記念ツアー「DIR EN GREY 25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO ________」東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演の映像を収録。初回限定盤には昨年12月に東京・新宿BLAZEで開催された、声出し解禁のファンクラブ限定ライブ「25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO ________ -『a knot』LIMITED EXTRA-」の模様を収めたディスクも付属する。

また同日には最新アルバム「PHALARIS」のアナログ盤がリリースされることも決定した。「PHALARIS」は昨年7月にCDで発売された11枚目のオリジナルアルバム。アナログは180g重量盤の2枚組で、メンバー自ら仕様やデザインを監修している。

さらに6月3日には愛知・名古屋市公会堂にて全国ツアー「DIR EN GREY TOUR23 PHALARIS -Vol.II-」の追加公演が行われることも決まった。この公演は公式ファンクラブ「a knot」および公式モバイルサイト「DIR EN GREY ONLINE」会員限定ライブとして開催。「a knot」会員分はTicketTownにて5月14日12:00から17日23:59まで、「DIR EN GREY ONLINE」会員分はイープラスにて5月22日10:00から24日21:00までチケットの予約を受け付ける。

DIR EN GREY「25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO ________」収録曲

Disc 1

25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO ________ 2022.11.08-09 Zepp Haneda

01. MARMALADE CHAINSAW

02. THE IIID EMPIRE

03. C

04. DRAIN AWAY

05. Ash

06. T.D.F.F.

07. 理由

08. OBSCURE

09. The Perfume of Sins

10. 朧

11. 13

12. ain't afraid to die

13. Machiavellism

14. 孤独に死す、故に孤独。

15. Merciless Cult

16. 朔-saku-

17. CHILD PREY

SE G.D.S.

18. Schweinの椅子

19. 鼓動

20. 【KR】cube

21. JESSICA

22. THE FINAL

23. 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇

24. 羅刹国

Disc 2(初回限定盤付属)

25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO ________ -「a knot」LIMITED EXTRA- 2022.12.16 SHINJUKU BLAZE

SE G.D.S.

01. 朔-saku-

02. C

03. 鼓動

04. 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇

05. 羅刹国

DIR EN GREY TOUR23 PHALARIS -Vol.II-(※終了分は割愛)

2023年4月25日(火)神奈川県 CLUB CITTA'

2023年5月1日(月)神奈川県 よこすか芸術劇場 大劇場

2023年5月5日(金・祝)京都府 KBSホール

2023年5月6日(土)京都府 KBSホール

2023年5月12日(金)愛知県 Zepp Nagoya

2023年5月13日(土)愛知県 Zepp Nagoya

2023年5月17日(水)長野県 ホクト文化ホール 中ホール

2023年5月18日(木)石川県 金沢市文化ホール

2023年5月22日(月)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2023年5月23日(火)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2023年5月27日(土)宮城県 SENDAI GIGS

2023年5月31日(水)大阪府 なんばHatch

2023年6月1日(木)大阪府 なんばHatch

2023年6月3日(土)愛知県 名古屋市公会堂(追加公演)