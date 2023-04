『スター・ウォーズ』ダース・ベイダーとアソーカ・タノがMAFEXに！

特撮映画『スター・ウォーズ』シリーズに登場するダース・ベイダーと『スター・ウォーズ』の外伝連続TVドラマ『マンダロリアン』に登場するアソーカ・タノがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)シリーズにラインナップ入り。

ダース・ベイダーは以前にもMAFEX化されており、今回は「Rogue One Ver.1.5」となっている。

『スター・ウォーズ』は、ジョージ・ルーカスが製作した1977年の映画『スター・ウォーズ』(後に『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』に改題)から始まる映画およびドラマ・アニメなどを含むSFシリーズ。

ダース・ベイダーは第1作(エピソード4)から登場するキャラクター。主人公達の敵となる銀河帝国軍の暗黒卿。その圧倒的な存在感から、悪役であるにもかかわらずシリーズを象徴する存在となった。

物語的には『エピソード6/ジェダイの帰還』で退場したが、その後も退場以前の時間軸を描いたアニメや外伝作品で活躍。今回のMAFEXは映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』登場時の姿がモデルとなっている。

アソーカ・タノは自由と正義の守護者ジェダイの騎士の一員であるアナキン・スカイウォーカーのパダワン(弟子)。

3DCGアニメ映画『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』で初登場。『スター・ウォーズ』シリーズの連続TVドラマ『マンダロリアン』でも活躍しており、今回のMAFEXはこちらの実写版が元になっている。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

MAFEX DARTH VADER(TM) (Rogue One Ver.1.5)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2023年11月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

衣装製作:のだゆみこ(創ing)

映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』に登場したダース・ベイダーをアップグレードしてアクションフィギュア化。全高約16センチ。

特徴的なヘルメットは印象的な劇中のイメージを完全再現。新規パーツとしてエフェクト付きライトセイバーを加えアップデート。布製マントはワイヤー入りで動きをつけることが可能。

可動式フィギュアスタンド付属。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

MAFEX AHSOKA TANO (The Mandalorian Ver.)

発売元:メディコム・トイ

1万1880円(税込)

2024年4月発売予定

頭部原型製作:島崎恭一

原型製作:PERFECT-STUDIO

連続TVドラマ『マンダロリアン』に登場したアソーカ・タノをアクションフィギュアで再現。全高約14.5センチ。

頭部パーツ2種。専用ライトセイバーパーツ、布製クローク付属。

可動式フィギュアスタンドも付属する。

MAFEXは海外SF映画やアメコミ系のラインナップが充実したシリーズだ。ここではその新製品情報をお届けしよう。

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

Story by CHRIS TERRIO & ZACK SNYDER and WILL BEALL Screenplay by CHRIS TERRIO.

MAFEX AQUAMAN (ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)

発売元:メディコム・トイ

1万780円(税込)

2024年4月発売予定

頭部原型製作:島崎恭一

原型製作:PERFECT-STUDIO

映画『ジャスティス・リーグ ザック・スナイダーカット』に登場したヒーロー・アクアマンがアクションフィギュアになって登場。全高約16センチ。

アクアマンは過去2回MAFEX化されているが、今回の頭部3種は完全新規造形となっている。槍、マザーボックスパーツ付属。

可動式フィギュアスタンドも付属する。

(C) 2023 MARVEL

MAFEX MAGNETO (ORIGINAL COMIC Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2023年5月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

マーベルコミックス『X-MEN』シリーズに登場するマグニートーをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

頭部パーツ3種、ヘルメットパーツ付属。バトルシーンを再現できるエフェクトパーツも付属する。マントは布製で、端にワイヤーが入っており動きを表現できる。

可動式フィギュアスタンド付属。

マグニートーはシリーズ第1話となる『The X-MEN』#1に登場したヴィラン(悪役)。磁力を操る強力なミュータントだ。

その後もシリーズを通して活躍しているが、次第にミュータントの未来を憂う志の高いキャラクターとして描かれるようになり、X-MENと協力する場面も増えていった。時期によっては単に味方となるのみならず、X-MENのリーダーを務めていたこともある。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。