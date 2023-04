『魔法使いの嫁2』第4話 霧の中で出会った謎めいた婦女・ラハブ

2023年4月6日(木)から放送中のTVアニメ『魔法使いの嫁 SEASON2』の第4話あらすじ、先行カットが到着した。

『魔法使いの嫁』は、ヤマザキコレによる漫画作品。生まれ持った力により家族からも疎まれ、自ら闇のオークションの商品になったチセは、彼女を落札した異形の魔法使いエリアスに弟子として、そして花嫁として迎えられる。

2016年にアニメ化プロジェクトが始動し、OAD『魔法使いの嫁 星待つ人』が劇場公開。2017年にはTVアニメ化、2019年&2020年には舞台化と、人気がとどまることを知らない大ヒット作品だ。

『魔法使いの嫁 SEASON2』第4話は、4月27日(木)22:00よりTOKYO MXほかにて順次放送開始。

<#4 『The cowl does not make the monk.』>

不意に誘われた霧の中。

待ち受けていたのは、謎めいた婦女・ラハブとの邂逅だった。

チセの胸元に光る翡翠の色を見て、彼女は過ぎし日を語り始める。

人の形をなぞる日々が、人為らざる者にもたらしたものとは。

