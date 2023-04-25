スウィズ・ビーツ、NYラップに愛の賛辞送るEP『HIP HOP 50: VOL.2』をプロデュース

グラミー受賞プロデューサーのスウィズ・ビーツによる『Hip Hop 50: The Soundtrack』シリーズ第2弾EP『Hip Hop 50: Vol. 2』がリリースされた。
本作は、グラミー受賞プロデューサーでラッパー、起業家のスウィズ・ビーツが収録トラックの全プロデュースを手掛け、Nas、Lil Wayne、Lil Durk、A Boogie Wit da Hoodie、Jadakiss、Benny The Butcher、Scar Lip、Fivio Foreign、Bandmanrill、Jay Electronicaらヒップホップ界を代表するアーティストたちがフィーチャー。彼らと共にニューヨーク・ラップに愛の賛歌を贈ったEPとなっている。
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『Hip Hop 50: The Soundtrack』シリーズは、ヒップホップ生誕50周年を最大限に盛り上げるドリーム企画。昨年の夏にリリースされたDJ Premierによる第1弾EP『Hip Hop 50: Vol. 1』でシリーズは開幕、過去と現在を代表するヒップホップ界の重鎮アーティストたちが参加した。第2弾となるスウィズ・ビーツによる本作の後にはMike Will Made It、No I.D.、Hit-Boy、Take A Daytrip、Tainyら敏腕プロデューサーによる10作のオリジナルEP、更にJermaine DupriによるスペシャルR&B EPのリリースが予定されている。
＜リリース情報＞
Swizz Beatz
『Hip Hop 50: Vol. 2』
配信中
=収録曲=
1. Runaway (feat. Nas)
2. This Sh*t Right Here (feat. Lil Wayne) -
3. Take 'Em Out (feat. Jadakiss, Benny The Butcher & Scar Lip)
4. City Sound Like (feat. Fivio Foreign & Bandmanrill)
5. Say Less (feat. Lil Durk & A Boogie Wit da Hoodie)
6. Khalas (feat. Jay Electronica)