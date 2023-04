スウィズ・ビーツ、NYラップに愛の賛辞送るEP『HIP HOP 50: VOL.2』をプロデュース

グラミー受賞プロデューサーのスウィズ・ビーツによる『Hip Hop 50: The Soundtrack』シリーズ第2弾EP『Hip Hop 50: Vol. 2』がリリースされた。

本作は、グラミー受賞プロデューサーでラッパー、起業家のスウィズ・ビーツが収録トラックの全プロデュースを手掛け、Nas、Lil Wayne、Lil Durk、A Boogie Wit da Hoodie、Jadakiss、Benny The Butcher、Scar Lip、Fivio Foreign、Bandmanrill、Jay Electronicaらヒップホップ界を代表するアーティストたちがフィーチャー。彼らと共にニューヨーク・ラップに愛の賛歌を贈ったEPとなっている。

『Hip Hop 50: The Soundtrack』シリーズは、ヒップホップ生誕50周年を最大限に盛り上げるドリーム企画。昨年の夏にリリースされたDJ Premierによる第1弾EP『Hip Hop 50: Vol. 1』でシリーズは開幕、過去と現在を代表するヒップホップ界の重鎮アーティストたちが参加した。第2弾となるスウィズ・ビーツによる本作の後にはMike Will Made It、No I.D.、Hit-Boy、Take A Daytrip、Tainyら敏腕プロデューサーによる10作のオリジナルEP、更にJermaine DupriによるスペシャルR&B EPのリリースが予定されている。

<リリース情報>

Swizz Beatz

『Hip Hop 50: Vol. 2』

配信中

https://hh50.lnk.to/vol2

=収録曲=

1. Runaway (feat. Nas)

2. This Sh*t Right Here (feat. Lil Wayne) -

3. Take 'Em Out (feat. Jadakiss, Benny The Butcher & Scar Lip)

4. City Sound Like (feat. Fivio Foreign & Bandmanrill)

5. Say Less (feat. Lil Durk & A Boogie Wit da Hoodie)

6. Khalas (feat. Jay Electronica)