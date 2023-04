INI、安部礼司×大江千里、きゃりー×ゆりやん、すみれ＆広海×YOU…TOKYO FM 4月17日（月）～23日（日）に放送されたおすすめラジオ番組

タイムフリーでまだ聴ける! TOKYO FMで4月17日(月)~23日(日)に放送されたラジオ番組から、おすすめプログラムをご紹介します。radiko(ラジコ)やAuDee(オーディー)でも聴けます!(エリア外の方はプレミアムで聴取可能)

▼アースデー・地球の未来をINIと学ぼう

4月22日(土)放送「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI~アナタと学ぶ 未来のカタチ~」

11人組グローバルボーイズグループ・INIが、アースデーに地球の未来をテーマに2時間の特別番組をお届けしました。前半のゲストは、僧侶でメイクアップアーティストの西村宏堂さん。LGBTQをテーマにご自身の経験や、人との違いを尊重しながら生きていくために一人ひとりができることについて、お話を伺いました。

後半は、ベストセラー「人新世の『資本論』」の著者で東京大学准教授の斎藤幸平さんをお迎えして、「気候変動」のお話に迫ります。今、地球が直面しているのは「気候危機」または「気候崩壊」と言うべき深刻な事態だと語る斎藤さん。興味深いことに、その対策に必要なことは「推し活」と共通していると解説。その真意とは? ゲストのわかりやすいお話には、生きたヒントが満載です。ぜひタイムフリーでお聴きください。

▼YOUが宝塚にハマる!

4月23日(日)放送「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」

すみれと広海が、ゲストの美の秘密を探る「Find My Beauty」。今回はYOUさんをお迎えしてお話を伺いました。「憧れの人は?」という質問で飛び出したのは、南海キャンディーズ・山里亮太さんのおすすめで、宝塚にハマり始めたというエピソード。

観劇初回で、見事に花組の柚香光(ゆずか・れい)さんにフォーリンラブしてしまったそう。宝塚ファンの方々の魅力について語る広海に対し、「BTSで言うと、私はARMYのARMY」とYOUさんも応じ、「ファンの方のファンになっていく心理」について意気投合! 聴いているだけでハッピーな気分になるYOUさんのトークを、タイムフリーでお楽しみください。

▼きゃりーぱみゅぱみゅ×ゆりやんレトリィバァ 初対談♪

4月23日(日)放送「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~」

きゃりーぱみゅぱみゅが、ゲストと一緒に人生の新たな一歩を踏み出すヒントを探す「Chapter#0」。今回ゲストにお迎えしたのは、ゆりやんレトリィバァさん。「ヘアメイクさんが一緒」という共通点があり、お互いに興味を持っていた2人の初対談が実現しました。『ゆりやんレトリィバァの作り方』をテーマに、唯一無二なキャラクターを紐解くトークが満載。

もともとは恥ずかしがり屋だったというゆりやんさんが、ピン芸人として堂々と活動できるようになるまでの変化について、また、子どもの頃からの憧れを叶えるため、来年10月にアメリカに移ることを公言しているゆりやんさん。果たしてアメリカで叶えたい夢とは……? ボケることなく真摯に答えてくれました。続きは次回4月30日(日)12:30からの放送をお楽しみに!

▼ラジオドラマ「あ、安部礼司」に大江千里がゲスト参加!

4月23日(日)放送「NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~」

日曜夕方のラジオドラマ「あ、安部礼司」に、デビュー40周年を迎え、ジャズピアニストとしてもご活躍中の大江千里さんが登場しました! かつて、安部礼司が勤める「大日本ジェネラル」で働き、渡米後に世界的に有名な画家となったという「大江山万里(おおえやま・ばんり)」に扮し、声の演技を披露。

安部礼司たちが働く開発本部のピンチを救った、大場部長と大江山万里の男の友情の物語。タイムフリーでお聴きの際には、ティッシュのご用意をおすすめいたします。

