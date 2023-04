使い込むほどふわふわになる？ 洗えば洗うほど“吸水性”“速乾性”が高まる「育てるタオル」とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」(毎週土曜7:25~7:30)。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。4月22日(土)の放送は、半世紀以上にわたって“タオル”を研究し続けてきた株式会社英瑞(えいずい)の「育てるタオル」を紹介しました。佐原:朝は顔を洗うときに、夜はお風呂あがりに使用する“タオル”。1日の始まりと締めくくりに毎日使用する日用品だからこそ、上質な物を選びたくなります。そこで本日は「育てるタオル」をピックアップ。株式会社英瑞の佐藤圭さんにお越しいただき、「育てるタオル」の特徴についてお話を伺います。佐藤:一般的なタオルは、使っていくうちにやせて薄くなり、吸水力もダウン、風合いも劣化していきますが、消耗品である以上、これは仕方がないことです。しかし、「育てるタオル」は繰り返し洗うたびにふっくらふんわりと厚みが増し、さらに、吸水性や速乾性までもが向上するタオルへと“育つ”のが特徴です。その秘密は“育つ糸”にあります。この糸の生産技術は、世界7か国で国際特許を取得しており、一般的な綿糸1本と水に溶ける糸の計2本をねじり合わせたもの。水溶性の糸は、生産過程でおこなわれる水洗いによって溶けるため、残った綿糸が緩み、その(糸が溶けたことによってできた)隙間に空気が含まれることで、ふっくらと膨らみます。さらに、使用するたびに空気の層が徐々に増えていくことでふかふか感が増して、吸水性や速乾性が高まる、という好循環が生まれているのです。この「育てるタオル」は、2023年5 月でブランド発足10周年となります。その記念として、また(長年おこなってきた)タオルの風合いの研究の成果として、2種類のフェイスタオルセット「Feel the difference.」を用意いたしました。ぜひ使い比べていただき、それぞれの持ち味をお楽しみください。佐原:「育てるタオル」は、日用品としての使用だけでなくギフトとしても最適ですね。本日は、老舗 英瑞の「育てるタオル」をご紹介しました。<番組概要>番組名:ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ:佐原雅之(ビズスタ編集長)放送日時:毎週土曜7:25~7:30番組サイト:https://audee.jp/program/show/58664