「2023 DREAM CONCERT in JAPAN : Hello, My Friends!」が6月18日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催される。

「DREAM CONCERT」は1995年に韓国でスタートしたK-POPフェスティバル。5月27日に韓国・釜山にて行われる「2023 DREAM CONCERT」にJO1やNMIXX、ITZY、TEMPEST、OH MY GIRLらの出演が発表されたのも記憶に新しい。なおこのたび日本で開催される 「2023 DREAM CONCERT in JAPAN : Hello, My Friends!」は初の海外公演にあたる。

本公演の第1弾出演者として発表されたのは、J-JUN(ジェジュン)、JUNSU(ジュンス)、DREAMCATCHER、KINGDOM、AIMERS、Hi-Fi Un!corn、ILY:1の計7組。MCはBTOBのソンジェ、KINGDOMのフォン、そして先日HKT48を卒業した矢吹奈子(ex. IZ*ONE, HKT48)が務める。公演は昼夜2部制で、チケットの先行抽選予約受付は5月8日23:59まで行われる。

2023 DREAM CONCERT in JAPAN : Hello, My Friends!

2023年6月18日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

[第1部]START 12:30

[第2部]START 18:00

<出演者>

MC:ソンジェ(BTOB) / フォン(KINGDOM) / 矢吹奈子

アーティスト: AIMERS / DREAMCATCHER / Hi-Fi Un!corn / ILY:1 / J-JUN / JUNSU / KINGDOM / and more