記念アイテムが日本で！ BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in HONG KONG

クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)の展覧会「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in HONG KONG」が2023年3月21日から5月10日まで香港のArtelli(アーテリ)にて開催中。これに関する開催記念アイテムが日本で2023年4月にメディコム・トイ直営各店舗及び直営オンラインストア各店(一部その他)にて数量限定でリリースされる。

ベアブリックはメディコム・トイが展開するクマ型ブロックタイプフィギュア。「デジタルなイメージのテディベア」として、先行するブロックタイプフィギュアKUBRICK(キューブリック)から発展、2001年に誕生した。

キューブリックではキャラクター毎に頭部パーツなどを新規造形していたが、ベアブリックは基本的に新規パーツを造形せず、プリントのみでキャラクターを再現するのが特徴だ(※布系パーツなど、一部例外あり)。

アーティスティックなフィギュアとして日本のみならず諸外国でも人気が高く、メディコム・トイのアイコン的なシリーズとなっている。

2021年12月、ベアブリック生誕の地、東京・渋谷にて開催され、興奮と熱狂のうちに幕を閉じた「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3」。

全高約70センチの1000% BE@RBRICKをキャンバスにした創造性溢れる作品の数々が世界中の都市を周回するそのツアーの次なる開催地は香港。アジアの中で最も活気に満ちたアートの発信地の一つに、総勢約100体のBE@RBRICKが展示されている。

新たに4名のクリエイターを迎えた「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Hong Kong」は、Forward Fashion社とのパートナーシップのもと、同社が新設する多角的アートスペース「Artelli(Hong Kong)」のオープニングイベントとして、2023年3月21日(火)~5月10日(水)の約2カ月間にわたって開催。

「GARDEN」をテーマに、ボタニカルな装飾が五感を刺激する空間の中で、世界へ羽ばたくベアブリックが魅せるアートピースとしての無限の可能性が提示された。

今回、この「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Hong Kong」の開催記念商品が日本で2023年4月にリリースされる。

「BE@RBRICK 仮面ライダー旧1号 1000%」

「BE@RBRICK HELLO KITTY (青オーバーオール版) 1000%」

「BE@RBRICK 鉄腕アトム CHROME Ver. 100% & 400%/1000%」

「BE@RBRICK ANDY WARHOL ”SPECIAL” 100% & 400%/1000%」

「BE@RBRICK J.S.B. 4TH Ver. 100% & 400%/1000%」※

「BE@RBRICK MASTERMIND WORLD 100% & 400%/1000%」

「MY FIRST BE@RBRICK B@BY RED & SILVER CHROME Ver. 100% & 400%/1000%」

それぞれメディコム・トイ直営各店舗及び直営オンラインストア各店にて数量限定発売予定。

※のみVERTICAL GARAGE 直営店舗、VERTICAL GARAGE ONLINE STORE及びメディコム・トイ直営各店舗&オンラインストア各店にて数量限定発売予定。

ベアブリックの歴史に新たな一歩を刻むイベントの記念商品、ファンの方はお見逃しなく。

>>>「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Hong Kong」開催記念アイテムの画像を見る(画像7点)

(C) 石森プロ・東映

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L640396

(C)Tezuka Productions

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.