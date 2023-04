【タキシードサム×フロレスタ】可愛すぎるコラボドーナツに注目♪

自然な素材にこだわる手作りドーナツ専門店「フロレスタ」に、サンリオの「タキシードサム」とコラボした『フロレスタ×タキシードサム コラボドーナツ』が登場! 2023年5月6日(土)〜28日(日)の期間限定で、店頭及びオンラインストアにて販売となる。

1979年デビューの「タキシードサム」は、南極のタキシードアイランドからやってきた、おしゃれなペンギンの男のコ。食いしん坊で、ちょっぴりドジくん。蝶ネクタイを365本も持っているとか。

2020年には、サンリオ史上初の男のコキャラクターたちで結成するユニット ”はぴだんぶい” のひとりとして選出され、近年の「サンリオキャラクター大賞」ではトップ10圏内にランクインするなど、再度注目を集めている。

この度のフロレスタとのコラボ第1弾は、まんまるなドーナツがまるごとタキシードサムになっちゃった!? 大きなハートのチョコレートを両手で抱えたキュートなドーナツが登場。

そして第2弾は、カラフルなリングドーナツの上にコロコロっとしたちいさなタキシードサムたちがちょこんと乗せられた愛らしいドーナツが登場する。

見た目も可愛い、そして何より「ドーナツが美味しい!!」ということがフロレスタの自慢。フロレスタこだわりのホワイトチョコレートに野菜や果物を乾燥粉砕したいちごパウダーやかぼちゃパウダーを練り込んで、やさしい甘さのドーナツに仕上がっている。

「自然な味わいだからおいしく食べられる!」との声も多いフロレスタのコラボドーナツを、自分へのご褒美として、お友達へのプレゼント、家族の団欒になど、みんなで味わってみてはいかが?

本商品はフロレスタ公式通販サイトからの取り寄せも可能となっているため、ぜひチェックしてほしい。

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L634660