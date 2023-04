明治安田生命J2リーグ第11節が21日から23日にかけて各地で開催された。

前節終了時点で首位に立っていたFC町田ゼルビアは敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦。41分に流れるようなパスワークから甲府のピーター・ウタカが均衡を破ると、後半には町田の猛攻を受けながら無失点に抑える。甲府が今季2度目の連勝を飾り、順位を4位に上げている。一方の町田は3試合ぶりの今季2敗目。他会場の結果により首位はキープしているものの、徐々に上位は混戦模様となっている。

前節町田との“首位決戦”を落とした大分トリニータは、ホームに水戸ホーリーホックを迎えた。試合はスコアレスで迎えた55分、鵜木郁哉のシュートを杉浦文哉が頭でコースを変えて押し込み、水戸が先手を取る。試合はこのままタイムアップ。水戸が2試合ぶりの白星を掴んだ一方、大分は今季初のリーグ戦連敗を喫している。

前節終了時点で3位につけていた東京ヴェルディも、8連敗中と苦しんでいたモンテディオ山形に1-2で敗れ、今季初の連敗に。山形は第2節ジェフユナイテッド千葉戦以来の白星となり、渡邉晋監督就任後の初勝利を飾っている。

清水エスパルスは大宮アルディージャを3-0で下し、今季初のリーグ2連勝。ジュビロ磐田も2-1でツエーゲン金沢に勝利し、リーグ4戦負けなしをキープしている。前半に4ゴールを挙げたV・ファーレン長崎はホームでブラウブリッツ秋田を4-2で下し、3位浮上に成功。最下位に沈む徳島ヴォルティスはザスパクサツ群馬とのアウェイ戦をスコアレスドローで終え、開幕から未だ未勝利が続いている。

第11節の試合結果、順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第11節

▼4月21日(金)

ロアッソ熊本 2-2 ジェフユナイテッド千葉

▼4月22日(土)

大宮アルディージャ 0-3 清水エスパルス

ヴァンフォーレ甲府 1-0 FC町田ゼルビア

ファジアーノ岡山 1-1 レノファ山口FC

V・ファーレン長崎 4-2 ブラウブリッツ秋田

東京ヴェルディ 1-2 モンテディオ山形

▼4月23日(日)

栃木SC 1-0 いわきFC

ザスパクサツ群馬 0-0 徳島ヴォルティス

ツエーゲン金沢 1-2 ジュビロ磐田

藤枝MYFC 3-2 ベガルタ仙台

大分トリニータ 0-1 水戸ホーリーホック

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(23/+11)

2位 大分(22/+3)

3位 長崎(20/+7)

4位 甲府(20/+2)

5位 東京V(19/+9)

6位 藤枝(19/+4)

7位 群馬(18/+2)

8位 秋田(18/+1)

9位 磐田(16/+5)

10位 清水(15/+7)

11位 金沢(15/0)

12位 岡山(14/+3)

13位 熊本(14/+1)

14位 仙台(13/+1)

15位 水戸(13/-8)

16位 栃木(12/-3)

17位 大宮(12/-4)

18位 山口(12/-13)

19位 いわき(11/-6)

20位 千葉(10/-6)

21位 山形(9/-6)

22位 徳島(6/-10)

◆■第12節の対戦カード

▼4月29日(土・祝)

14:00 仙台 vs 大分

14:00 秋田 vs 岡山

14:00 山形 vs 山口

14:00 いわき vs 長崎

14:00 群馬 vs 甲府

14:00 町田 vs 熊本

14:00 清水 vs 栃木

14:00 磐田 vs 徳島

15:00 千葉 vs 大宮

17:00 水戸 vs 東京V

▼4月30日(日)

14:00 金沢 vs 藤枝