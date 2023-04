『ゾイド』初代アニメ版5月1日から1週間1話ずつYoutubeで無料配信！

1999年放送のTVアニメ『ゾイド-ZOIDS-』がタカラトミー公式YouTubeチャンネル「タカラトミーホビーチャンネル」で2023年5月1日(月)から配信されることが決定した。各話1週間ずつ順次配信予定となっている。

「ゾイド」シリーズはタカラトミーがトミー時代の1983年から玩具発のオリジナルIPとして展開する大型コンテンツ。

恐竜や動物をモチーフとした「メカ生命体」で、「ゾイド(ZOIDS)」というネーミングは「Zoic(動物の・生物の)」と「Android(人造人間)」という2つの言葉に由来する。

その玩具であるリアルムービングキット(組立式駆動玩具)は、電動モーターもしくはゼンマイが付属し、組み立て完了後にまるで本物の生命体のように動き出すことが特徴だ。

1999年の『ゾイド-ZOIDS-』以降、数回にわたってアニメ化されている。

また歩行機能はないが可動とプロポーションに力を入れたコトブキヤ製のプラモデルも高い人気を持っている。

今年2023年、「ゾイド40周年プロジェクト」の1つとして、1999年に地上波で放送された初代テレビアニメ『ゾイド-ZOIDS-』が2023年4月3日(月)19時からTOKYO MXにて再放送されている。

『ゾイド-ZOIDS-』はゾイドを中心としたメカをフルCGで、キャラクターを2Dで描くというスタイルを確立。まだ3DCGがTVアニメに導入され始めた初期の時代の作品であったため、同作の成功はその後の作品にも大きな影響を与えた。またゾイドを描いた3DCGも20年以上前のものとは思えないクオリティの高さを持つ。

TOKYO MXでの再放送への大きな反響を受け、タカラトミーは同アニメをタカラトミー公式YouTubeチャンネル「タカラトミーホビーチャンネル」でも2023年5月1日(月)から配信することを決定。これで日本全国、Youtubeに接続できれば『ゾイド-ZOIDS-』を見ることができる。各話1週間ずつ順次配信予定だ。

TOKYO MXの受信範囲外にお住まいのゾイドファンの方は、こちらの配信をぜひチェックしていただきたい。

(C) TOMY (C)ShoPro

ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd. and used under license.