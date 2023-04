NiziUのライブツアー「NiziU Live with U 2023」が7月から9月にかけて全国7都市で開催される。

昨年8月から10月にかけて、約15万人を動員するグループ初の単独アリーナツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」を開催し、同年11、12月には東阪で初のドーム公演を成功させたNiziU。2回目のライブツアーとなる「NiziU Live with U 2023」では、7月1日の佐賀・SAGAアリーナ公演を皮切りに東京、大阪、広島、愛知、宮城、北海道を巡る。なおNiziUが佐賀県と広島県で単独公演を行うのは今回が初となる。

NiziUのオフィシャルファンクラブ「WithU」と「WithU MOBILE」のダブル会員を対象としたチケット最速先行抽選受付は、本日4月22日から30日まで行われる。

NiziU Live with U 2023

2023年7月1日(土)佐賀県 SAGAアリーナ

2023年7月2日(日)佐賀県 SAGAアリーナ

2023年7月5日(水)東京都 国立代々木競技場 第一体育館

2023年7月6日(木)東京都 国立代々木競技場 第一体育館

2023年7月8日(土)東京都 国立代々木競技場 第一体育館

2023年7月9日(日)東京都 国立代々木競技場 第一体育館

2023年7月19日(水)大阪府 大阪城ホール

2023年7月20日(木)大阪府 大阪城ホール

2023年8月9日(水)広島県 広島グリーンアリーナ

2023年8月10日(木)広島県 広島グリーンアリーナ

2023年8月19日(土)愛知県 ポートメッセなごや 新第1展示館

2023年8月20日(日)愛知県 ポートメッセなごや 新第1展示館

2023年8月23日(水)宮城県 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

2023年9月2日(土)北海道 北海きたえーる

2023年9月3日(日)北海道 北海きたえーる