Saucy Dog石原慎也「胃カメラは本当にしんどい！」初めての健康診断エピソード

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。4月19日(水)の放送では、近況として健康診断に行ったエピソードを紹介しました。石原:さて、最近の僕の"普通"の話ですが……Saucy Dogは現在ツアーの真っ最中なんですが、その間に健康診断にメンバー3人で行ってきました。初めてだったんですけど、胃カメラがもう本当にダメで……! メンバー3人とも、ずっと「ウェ、ホェ」とか言って、もうよだれがだらだらって……(笑)。これ、まだみんな(リスナー層である10代は)健康診断とかに行く年齢じゃないから、わかんないかもしれないんだけど。あと10年ぐらいしたら行くことになると思うから、行ったらこの話を思い出してください! 絶対! 麻酔は打ってください(笑)。麻酔を打つか打たないかみたいな話になると思うんで、絶対打ってください! 本当にしんどいですよ! よだれ、だらだら流しながらやることになるので……(笑)。あとエコー診察みたいな……お腹をぐりぐり~って、妊婦さんがお腹の子どもを見る時に使うようなやつ? をやられるんだけど……。それをやる部屋だけすっげえ薄暗くて、ナースの人がすごい美人やって……(笑)。男の子だったらわかるかもしれないけど……生理現象というか(笑)。ちょっと……ね?(笑)。「ゼリー塗りますね」と、体中にゼリーを塗られて、ぐりぐりされるわけ(笑)。ちょっと興奮しちゃったな~……エッチな感じでした(笑)。