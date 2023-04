INI髙塚大夢「内容薄っ！」自身のラジオ番組を聴いて直したいと思った口ぐせは？

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。4月19日(水)の放送では、同月4日の誕生日にちなみ、ラジオパーソナリティとしての抱負を語りました。大夢先生、遅くなったけど誕生日おめでとうございます!24歳になっても、ずっとずっと笑顔でいてください!応援しています!大好きです!(12歳/男性)髙塚:ありがとうございます! 12歳の男の子から! うれしい〜! (年齢に)2倍の差があるけど(笑)、お祝いしてくれてありがとう! そうなんです。今月4日に24歳になりました!4月4日に誕生日を迎えたわけですけれども……この学校(番組)での今年の抱負、言っちゃおうかな。個人的な抱負なので、みなさんはあまり関係ないかもしれないんですけれども……2つあります。1つ目は……この授業をやるための書類(台本)がたくさんあるんだけど、いっつも散らかしちゃうんだよね。いつも「何ページだ?」「あれ、今どこだっけ?」みたいになっちゃうんですよ(笑)。それをなんとか直したい……! だから、整理整頓できるように頑張ります! 来年の3月とかになっても散らかっていることのないように、気をつけたいと思います!2つ目は……この間、自分の授業(放送)を聴いていて、「口ぐせが多すぎる」って思ったんです(笑)。「なんか」と「ほんとにほんとに」、「これが、ほんとにほんとにこうでね」みたいに「ほんとに」って言いすぎていて、「内容薄っ!」ってなっちゃったから(笑)。「ほんとに」禁止! 本当に禁止です! ……禁止にはしなくていいか(笑)。言い過ぎないように、ちゃんと考えて、話したいと思います。ということで、これからよろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/