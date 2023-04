内田雄馬「好きなものを見つけて！」将来に悩む10代に自身の経験からアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。4月のマンスリーアーティストは、内田雄馬さんです。4月19日(水)の放送では、「将来のイメージがつかめない」という10代リスナーの相談に回答しました。雄馬先生こんばんは!私は春から高校三年生になるのですが、将来のイメージがつかめず大学も決めきれていません。周りの子は志望校を決めて勉強を始めているので気持ちは焦るのですが、何を目標にすればいいかわからず、勉強にも身が入らない状態です。どのようにしたら、将来のイメージはつかめるのでしょうか? 先生なりの解決策があったら教えてください!内田:“将来のイメージがつかめない”と、悩んでいるということなんですけども……。先生が思うに、未来へのパワーっていうのは“興味から始まる”と思います。自分が生きてきたなかで、「楽しかったな」とか「好きだったな」みたいなものがあるんじゃないかなと思います。そういったものをどんどん探したり突き詰めていくことで、「自分ってこういうものが好きなんだ」と気づけたりすると思うんですよね。そして、目的もなく頑張るっていうのは……人間しんどい! 僕もそうでした。僕は大学でやりたいことがなかったから行かなかったんですけど、そのかわりお芝居に興味があったので養成所に通って、そして声優の勉強を始めたんです。ぜひ自分の“好きなもの”と向き合うってことが大事だと思います。この「向かうべき場所へ」は、あなたの悩みも含めて、これから先に向かうパワーに変える楽曲です。ぜひ聴いてください。今回、リスナーに贈った「向かうべき場所へ」は、2021年リリースのセカンドアルバム『Equal』に収録されています。また、4月12日にニューシングル「Salt & Sugar」をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/