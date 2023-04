乃木坂46賀喜遥香 ノーバン始球式後の球場メシに気になる商品が！「これ、食べていいのか…？」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。4月20日(木)の放送では、乃木坂46の聖地でもある明治神宮野球場でのプロ野球開幕戦「ヤクルト-広島」にて始球式をつとめた感想を語りました。【リスナーのメッセージ:先日の神宮球場での始球式拝見させていただきました。ノーバウンドのナイスピッチングでした! 僕は高校球児なのですが、遥香先生のピッチングを見て僕自身ももっと野球を頑張ろうと思いました! 素晴らしいものを見せていただきありがとうございました! これからもずっと応援してます!】(17歳)賀喜:ありがとうございます! 先月(3月31日)の話ですが、わたし賀喜遥香、乃木坂46の聖地でもある明治神宮野球場にて、東京ヤクルトスワローズの開幕戦の始球式をおこなってきました~! (このリスナーは)実際に高校球児みたいで嬉しい……! そんな子に、私の姿を見て『もっと頑張ろうって思いました!』って言ってもらえるなんて……ありがとうございます!いろんな方に応援していただいての始球式だったので、「絶対に頑張るぞ!」っていう思いで投げさせていただきました。褒めてくださってありがとうございます!このほかにも、始球式に関する書き込みが届いています。【リスナーのメッセージ:はるか先生こんばんは! 3月31日の東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープ開幕戦の始球式、本当にお疲れ様でした!! 当日、観戦に行ったのですが、見事なノーバウンド投球で、先輩の久保史緒里さんに匹敵してましたよ! そこで、はるか先生に質問です。始球式の前にはどのような事をしてましたか? また、緊張の度合いなどを教えてほしいです!】(16歳)賀喜:実際に観戦に来てくださったみたいで、ありがとうございます! 始球式前は……球場に入って1発本番だとちょっと怖いから、東京ヤクルトスワローズのサイスニード選手と、田口麗斗選手と一緒に練習させていただきました。そこから2時間ぐらい待っての本番だったので、ずっとドキドキしっぱなしでした。初めてライブ会場じゃない神宮野球場を見て、「うわ! ここに立つの大丈夫かな? しかも、開幕戦のこんな大勢の前でできるかな。どうしよう、どうしよう……」って感じでしたね(笑)。でも、会場のみなさんもスタッフのみなさんも優しくて緊張がほぐれましたね。本番は、今までにないくらい緊張しましたけどね。賀喜:私の始球式の様子と始球式の前の様子は、『乃木坂配信中』という乃木坂46の公式YouTubeチャンネルで見られるので、ぜひ見てみてください! その動画の中で、私が球場メシ何食べようかな~どうしよっかな~って悩んでるシーンがあったんですけど、結局何を頼んだのかが映ってなかった気がするんですが……。私は、『つば九郎のたまご』と『神宮のからあげ』、『つば九郎のベビーカステラ』を食べました(笑)。全部私の好きな食べ物なんですけど、「『つば九郎のたまご』って食べていいのかな?」って思って……(笑)。だって、つば九郎って“ツバメ”じゃないですか。「『つば九郎のたまご』って、つば九郎の子ども……!?」って思って(笑)。「これ、食べていいのか……?」と思ったけど、実際は味付きのウズラの卵でした(笑)。ノーバウンドで始球式を終えて安心して、『つば九郎のたまご』をむしゃむしゃ食べながら観戦させていただきました。本当に素敵な経験になりました。ありがとうございました!――ここで、「Sing Out!」オンエア賀喜:この曲は、私が始球式の後に試合を見させていただていたら、濱田太貴選手が登場曲でかけてくださったんです! そのときはマネージャーさんたちと一緒に見ていたので、「“Sing Out!”だ!」って目を合わせて、“ラララララ~♪”ってみんなで踊っていました(笑)。ライブではなく野球の試合で「Sing Out!」を踊っているのが不思議な感じで、素敵な思い出になりました。ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/