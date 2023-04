BABYMETALの楽曲「METALIZM」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「METALIZM」は、BABYMETALが3月にリリースした初のコンセプトアルバム「THE OTHER ONE」の収録曲。MVは、BABYMETALが4月1日と2日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催したワンマンライブ「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」の映像で構成されている。

またBABYMETALが11月からUK&EUツアーを開催する。このツアーは5月からスタートする「BABYMETAL WORLD TOUR 2023」の一環で、11月14日のノルウェイ・Sentrum Sceneを皮切りに、12月11日のスペイン・Palacio Vistalegreまで12カ国20公演が行われる。

BABYMETAL WORLD TOUR 2023 UK & EU

2023年11月14日(火)ノルウェイ・オスロ Sentrum Scene

2023年11月15日(水)スウェーデン・ストックホルム Annexet

2023年11月16日(木)デンマーク・コペンハーゲン Amager Bio

2023年11月18日(土)ドイツ・ハンブルク Sporthalle

2023年11月19日(日)ドイツ・ベルリン Verti Music Hall

2023年11月21日(火)ドイツ・ケルン Palladium

2023年11月23日(木)オーストリア・ウィーン Gasometer

2023年11月24日(金)ドイツ・ミュンヘン Zenith

2023年11月25日(土)フランス・ストラスブール La Laiterie

2023年11月27日(月)イギリス・ロンドン Roundhouse

2023年11月28日(火)イギリス・ロンドン Roundhouse

2023年11月29日(水)イギリス・ウルヴァーハンプトン Civic

2023年12月1日(金)ドイツ・オッフェンバッハ Stadthalle

2023年12月3日(日)オランダ・ティルブルフ 13

2023年12月4日(月)ベルギー・ブリュッセル Ancienne Belgique

2023年12月6日(水)フランス・パリ Olympia

2023年12月7日(木)ルクセンブルク・ルクセンブルク Rockhal

2023年12月8日(金)イタリア・ミラノ Fabrique

2023年12月10日(日)スペイン・バルセロナ Razzmatazz

2023年12月11日(月)スペイン・マドリッド Palacio Vistalegre