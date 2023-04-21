JP THE WAVYが、韓国のラッパーSik-Kをフィーチャーした4年振りラブソングリリース

JP THE WAVYが、「Just A Lil Bit」以来約4年振りとなる韓国の人気ラッパーSik-Kをフィーチャーした新曲「I.Y.A feat. Sik-K」をリリースした。

JP THE WAVYの楽曲の中でも人気の「Just A Lil Bit feat. Sik-K」だが、昨年韓国で開催されたHIPHOPフェスティバルにて揃ってパフォーマンスするなど数年に渡り親交を深めてきた2人による再コラボが実現した。本作のプロデュースはJIGGが担当、「君以外は嫌」という一途な思いが込められたラブソング。爽やかかつキャッチーなサウンドがより恋のテンションを加速させるような楽曲となっている。

【動画を観る】JP THE WAVY「I.Y.A feat. Sik-K (Official Audio)」

本楽曲は、近くリリースされるJP THE WAVYとJIGGによるコラボEPからの先行曲となる。続報は今後発表される。

＜リリース情報＞

JP THE WAVY

『I.Y.A feat. Sik-K』

2023年4月21日（金）Digital Release

Produced by JIGG

Artwork by DOPE

ダウンロード & ストリーミングリンク：https://linkco.re/PguRQ20u

JP THE WAVY Official HP：https://sorrywavy.jp

Sik-K Instagram : https://www.instagram.com/younghotyellow94