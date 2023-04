ブルガリア語の「ブラゴダリャ」「ドブロ・ウトロ」ってどんな意味？ SCANDALメンバーが“ブルガリアクイズ”で大盛り上がり！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月17日(月)の配信は、ブルガリア語のあいさつにまつわるクイズでメンバーたちが盛り上がりました。今回は「一夜漬け! ブルガリアクイズ!」のコーナーを実施。明治ブルガリアヨーグルトがスポンサーについたことによって、SCANDALのメンバーも今後、街を歩いていたらブルガリアに関する知識を問われることがあるかもしれない……(?)ということで、みんなでブルガリアについて勉強していこうというコーナーです。HARUNA:それではさっそく問題です。ブルガリア語で「ブラゴダリャ」とは、どんな意味でしょうか?一同:「ブラゴダリャ」!?MAMI:はいはい! 「ブルガリアです」(※不正解)HARUNA:ヒントは「あいさつ」です。TOMOMI:「ごきげんいかが?」(※不正解)TOMOMI:「こんにちは」(※不正解)MAMI:「おはよう」(※不正解)RINA:「おやすみ」(※不正解)HARUNA:ヒントとして、他の国の同じあいさつも聞いてみましょう。TOMOMI:では、日本語でお願いします。HARUNA:それじゃ答えになっちゃうじゃん! 日本語はダメです。ロシア語だと「スパシーバ」です。MAMI:あ、「スパシーバ」ってなんだっけ……。えーっと「ありがとう」だ!MAMIがめでたく大正解! ブルガリア語で「ブラゴダリャ」は「ありがとう」を意味する言葉です。RINA:なんで私たちは「ありがとう」を避けて答えていたんやろ……。MAMI:もう1回聞かせて、ブルガリア語。TOMOMI:難しいなあ……。RINA:初めて知った言葉やから、ありがとうの気持ちを込めるのが難しいね……。続いての問題は、ブルガリア語の「ドブロ・ウトロ」とは、どんな意味の言葉でしょうか? 果たして正解者は……?RINA:これもあいさつ? なんかトゥルトゥルしてる。TOMOMI:着信音みたいな音感じゃない? 「ドブロ・ウトロ」って。RINA:うん、トゥルトゥルしてる。TOMOMI:着信音やな。「LINEきた!」みたいな。MAMI:はいはい! 「嬉しくなーい?」(※不正解)RINA:「いい感じー?」(※不正解)TOMOMI:「調子どう?」(※不正解)RINA:「元気だよ!」(※不正解) 。あ、「元気だよ」は、あいさつじゃないか……。じゃあ「おはよう」?今回はRINAが正解。「ドブロ・ウトロ」は「おはよう」を意味する言葉です。RINA:「ドブロ・ウトロ」。めっちゃ、いい朝やん。HARUNA:聞いたことがなかった言葉だよね。TOMOMI:発音がめっちゃ難しいね。MAMI:うん、難しい。TOMOMI:知らない言葉だから、永遠にできるわ。このクイズ。最後の問題は「ドヴィジダネ」は、どんな意味の言葉でしょうか? という問題でしたが……。TOMOMI:はいはい! 「おやすみ」(※不正解)RINA:「お疲れさまだね」(※不正解)MAMI:「ドヴィジダネ」みたいじゃん。ブルガリア語に引っ張られてるよ。RINA:「大変だね」(※不正解)MAMI:引っ張られてるって!RINA:「土日だね」(※不正解)HARUNA:違います。MAMI:「また明日!」(※不正解)TOMOMI:「おかえり」(※不正解)RINA:「ただいまー」(※不正解)TOMOMI:「さようなら」TOMOMIが答えた「さようなら」が正解! これにはメンバー一同「おー!」と驚きの声を上げていました。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056