10代が申告 新生活に必要な「ガチョウの抱き枕 190cm」「7万円超の寄木細工」…なんでこれが欲しいの!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月20日(木)は、「新生活応援! Amazon・楽天・Yahoo祭り」と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が出題するクイズに正解したリスナーに、自身がリクエストした“新生活に必要な物”をプレゼントしました。10代のリスナーが“新生活に必要”だと番組にエントリーした商品とその理由を紹介します。こもり校長:なんで、エアマックスが新生活に必要なの?リスナー:いまの靴は中学生のときから使っているんですけど、裏がはげちゃって。ボロボロで、足が痛くなっちゃって(笑)。こもり校長:えー! 何年ぐらい履いているの?リスナー:3年か4年履いています。こもり校長:通学もあるしね。でも大丈夫か? 足の裏はむき出しにはなってないよな!?リスナー:むき出しにはなってないです(笑)。こもり校長:なんでエアマックスが欲しいの?リスナー:もともとNIKEが好きで、ずっと欲しいと思っていたんです。長持ちもするし、と思って。こもり校長:そうね。自分で買うにはちょっと高いしね。リスナー:そうです!こもり校長:これは、ぜひともゲットしてもらいたい!COCO教頭:あげたい……!――このリスナーはクイズに正解し、エアマックスをゲットしました。こもり校長:これは、何に使うの?リスナー:受験勉強をそろそろ始めようと思っているんですけど、電子辞書を持っていないので紙辞書を使っているんです。でも、効率が全然よくなくて……。COCO教頭:そうだよね。紙で単語を調べるのと打ち込むのだったら、打ち込むほうが速いからね。こもり校長:そうか。受験勉強の効率も考えて、電子辞書が欲しいんだね。リスナー:周りの子はほとんどみんな持っていて、1人だけ紙辞書なんです……。こもり校長:そうかぁ……俺はアナログも好きだけど、受験はそんな場合じゃないもんな。COCO教頭:これは、本気であげたい!――――このリスナーは、クイズが不正解でゲットならずでした。こもり校長:なんでこれが欲しいの?リスナー:いままでも抱き枕と寝ていたんですけど、最近洗濯して乾かしていたら飛んでって……無残な姿になってしまって(笑)。こもり校長:旅立っちゃったんだ(笑)。リスナー:はい(笑)。それで寝不足だったんですけど……来年、専門学校に行くんですけど、6月ぐらいから少し早めに上京して1人暮らしをすることになったんです。それで、快適な睡眠と寂しさを紛らわすために欲しいなと思って。こもり校長:それは、ぜひあげたい! 安眠を届けたい!――――このリスナーはクイズに正解し、抱き枕をゲットしました。こもり校長:これ、新生活で必要なの? 「寄木細工=新生活」にならないんだけど……?リスナー:なりますよ(笑)。こもり校長:しかも、75,340円のが欲しいの!?リスナー:はい! 高いですよね、自分では手が出せないので。こもり校長:これは、なんで欲しいの?リスナー:大学に行きたいんですけど、勉強しているときにスマホを見ちゃうんで、この中に入れて閉じ込めて……。COCO教頭:ロックするんや。こもり校長:でもさ、72回の仕掛けを解いたら開く箱に携帯を入れたあとで、72回の開け方を忘れたら、一生取り出せないってことでしょ?リスナー:そうですね。そのときは、スマホを買い替えるしかないですかね!COCO教頭:さっぱりしてるね(笑)。こもり校長:そうか、そのぐらいの熱量で欲しいんだね。これって、伝統工芸的な物だよね?リスナー:そうですね。僕は和風な物が好きで、普段から下駄を履いているんです。こもり校長:いいね(笑)。リスナー:オートロックのやつもあったんですけど、せっかくなら……と思って。こもり校長:ちょうど、SCHOOL OF LOCK! が祭りをやっていたしね(笑)。リスナー:そうです!こもり校長:にしても、結構な大台だけど。COCO教頭:7万円台ですからね。こもり校長:でもまぁ、これが手に入った暁には受験勉強も頑張れるし、新生活を気持ちよく迎えられるということだ。リスナー:はい!こもり校長:だったら、ぜひプレゼントしたいよ!――――このリスナーはクイズに正解し、寄木細工をゲットしましたこのほかに、電話をつないだリスナーは……・Canonのプリンターをゲットした14歳・Ankerのワイヤレスイヤホンがゲットできなかった17歳・レゴのスター・ウォーズ インペリアル・シャトルをゲットした13歳・ブルボンのお菓子の詰め合わせをゲットした15歳です。今回の予算だった15万円は、すべて使い切られました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★