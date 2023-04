水瀬いのり アー写と普段の姿は「結構乖離している」変装していなくても身バレなし

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月18日(火)の放送は、声優の水瀬いのりさんがゲスト出演。「10代のころはどんな学生だったか」をパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が聞いたところ、現在の活動からは想像がつかないような返答がありました。水瀬いのりさんは、2010年に声優デビュー。『心が叫びたがってるんだ。』『Re:ゼロから始める異世界生活』『五等分の花嫁』など、数々のアニメでメインキャラクターの声を担当し、2016年には第十回「声優アワード」で主演女優賞を受賞。2015年からはアーティストとしても活動中で、4月19日(水)にニューシングル「アイオライト」をリリースしました。COCO教頭:このラジオはたくさんの10代が聴いてくれているんですけど、水瀬先生は学生時代どんな子だったんですか?水瀬:私は、人の記憶とか印象に残らず、というイメージで生きていたので……なるべく目立たないというか、誰かの思い出に残らないというか(笑)。そういう存在であろう、と思っていました。だから、クラスの中でも自分で率先してその場所にいるというよりは、本当に自分らしくいることで記憶に残らない存在になるっていう(笑)。こもり校長:(笑)。COCO教頭:でも、10代から声優をやっていらっしゃいますよね?水瀬:でも……いまもそうなんですけど、街で身バレすることとかほとんどないんです。COCO教頭:ないんですか!?水瀬:はい。いままでに3回くらいあったのは、どれも女子更衣室で女性の方からなんです(笑)。COCO教頭:変装はされないんですか?水瀬:全然しないですね。みなさんのイメージの私……(CDの)ジャケットとかで見ていただいている私と普段の私は、結構乖離しているというか(笑)。こもり校長:乖離している……(笑)。水瀬:アー写と(今の)私は違うじゃないですか! だから、こっち(アー写)のスイッチが入ると、たぶん街でも気づいてもらえるんですけど(笑)。一人でいるときは、そのスイッチが入っていないので。COCO教頭:そうなんだ!水瀬:それは、メイクさんとかスタッフの方に作ってもらっている感じですね。だから、生きやすいです(笑)。水瀬いのりさんは、シングルリリースと同日の4月19日(水)に、昨年10月開催の横浜アリーナ公演を収録したLIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR glow』を発売。9月17日(日)からは、兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、宮城、愛知、福岡、神奈川をまわるツアー『Inori Minase LIVE TOUR 2023』がスタートします。詳細は、オフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★