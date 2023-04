歌い手・超学生 ネコが大好き！“近寄っても逃げない”おすすめネコスポットは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月19日(水)の放送は、歌い手の超学生さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、超学生さんの素顔に迫る情報を取り上げ、直接質問しました。超学生さんは、11歳のころに“歌ってみた動画”を投稿し活動を開始。ベネチアンマスクと“ガナリヴォイス”が特徴で、カバー曲を含めた現在までのYouTubeの総再生数は3億回以上です。4月7日に新曲『スペースキャットビッグバン』を配信リリースしました。こもり校長:ここで、さらに新情報が……。超学生:どんどん入りますね~、漏れすぎ!こもり校長:情報が漏洩しています(笑)。聞いたところによると……超ネコが好きなんですよね?超学生:そうなんですよ。こもり校長:それは全然いいんですけど、野良猫を探しに、夜に超走り回っていると。これは本当ですか?超学生:本当……ですね……。COCO教頭:本当だった!超学生:これは、どこから漏れているんですかね……!?こもり校長:「この間、超学生先生が街を超走っていた」という情報が、ある界隈から……!超学生:あの状態がバレている!?(笑)。こもり校長:「野良猫を探しに」ってどういうことですか?超学生:僕は夜にランニングする趣味があるんですけど、コースが決まっていないので遠くまで行くこともあるんです……ネコは、行く街によって性格が違うんですよ。こもり校長:ポケモンみたいなことを言ってますが……。超学生:本当にそうなんですよ! 人懐っこくて寄ってくるな、という街もあれば、めちゃくちゃ威嚇してくる街もあるんです。COCO教頭:(笑)。こもり校長:バレない程度でいいんですけど、おすすめの街は……?超学生:としまえん(東京・練馬区)です!校長・教頭:としまえん……!(笑)。こもり校長:としまえんに出没するネコは、どういう特性があるんですか?超学生:めちゃくちゃ人馴れしているんですよ。全然逃げないです。COCO教頭:触らせてくれたりもするんですか?超学生:それはわかんないです……けど、近寄っても逃げない。こもり校長:そして、威嚇してこない。超学生:そうですね。基本、敵だとは思われていない感じがします。COCO教頭:ランニングに行ったときは、ネコとの戯れの時間をどのくらいとっているんですか?超学生:結構……隣に座って「何してるんですか?」って話しかけて。全員:(笑)。超学生:あんまり長いと、邪魔してもあれかなと思いますけど……「こんなとこでどうしたんですか?」「毎日いらっしゃるんですか?」って。校長・教頭:(笑)。こもり校長:夜、そんなにネコと会話しながら走っているんですね。超学生:そうですね。でも僕も走りたいので、そんなに長くはしゃべらないですけどね。今回の放送では、このほかにも「自身の歯型をコレクションしている」「歌い手のなかで、最も劣悪の環境の家に住んでいる」など“独自のルート”で仕入れた情報が紹介されました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★